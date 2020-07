DRD (Dardust), Ghali, Madame & Marracash – DEFUERA: audio, lyric video e testo del singolo

Testo Defuera di Dardust con Madame, Marracash e Ghali

[Elod.]

Yeah-yeah

[1a Strofa: Ghali]

Sono gli anni ’90

Illogica l’allegria

Por la calle una chitarra canta

Una strana melodia

Certe cose, io mai più, no, mai più

L’ho fatto solo per provare ciò che provi tu

Ma il profumo di lei mi incanta

Risveglia tutta la via

[Pre-Rit.: Ghali]

Vento tra le mura del mio quartier’

Acqua oltre la duna, uhm, bismillah

Non ho mai scordato da dove vengo perché

Luna piena fa da strobo

Nella street c’è il bis di po-po

Fari nella notte sono occhi di pantere

Quelli della gente su di me

[Rit.: Mad.]

Defuera

Questi palazzi sembrano le banlieue

Tu balli solo con chi balla con te

Ricordati che vieni dalla calle

Dalla calle, defuera

Tu vuoi brillare nella notte, Cartier

Non c’è nessuno che ti porta con sé

Ricordati che vieni dalla calle

[Post-Rit.: Mad.]

Dalla calle, defuera

Dalla calle, defuera

Dalla calle, dalla calle, dalla calle

Dalla calle, defuera

[2a Strofa: Marra.]

Come un cane nella calle, nella banlieue

Denti d’oro senza carie, cerca un buyer

Crimini come medaglie, lascia i buchi, fuggi alle Canarie

Gli altri sono formiche operaie

Sognava una rapa alla banca, piano perfetto

“La casa di carta” da case di cartongesso

Sa che non si fa, ma tanto lo fa lo stesso

Perché riesce a chiedere scusa, ma no il permesso (Ye-yeah)

[Pre-Rit.: Marra.]

Mentre il mare luccica, le palme danzano

Il sole ammicca ma non lo distraggono

L’idea lo stuzzica seduto a un tavolo

Luna piena fa da strobo

Nella street c’è il bis di po-po

Fari nella notte sono occhi di pantere

Quelli della gente su di me





[Rit.: Mad. & Ghali]

Defuera

Questi palazzi sembrano le banlieue

Tu balli solo con chi balla con te

Ricordati che vieni dalla calle

Dalla calle, defuera

Tu vuoi brillare nella notte, Cartier

Non c’è nessuno che ti porta con sé

Ricordati che vieni dalla calle

[Post-Rit.: Mad.]

Dalla calle, defuera

Dalla calle, defuera

Dalla calle, dalla calle, dalla calle

Dalla calle, defuera

[Ponte: Madame]

Vuoi diamanti, soldi, bella vie, eh

Profumo di Gucci da Paris

Vieni dalla calle, ora sei qui, eh

A guardare tutto da fuori, eh

[Ritornello: Madame & Marracash, con Ghali]

Defuera

Questi palazzi sembrano le banlieue

Tu balli solo con chi balla con te

Ricordati che vieni dalla calle

Dalla calle, defuera

Tu vuoi brillare nella notte, Cartier

Non c’è nessuno che ti porta con sé

Ricordati che vieni dalla calle

[Post-Rit.: Mad., Marra. & Ghali]

Dalla calle, defuera

Dalla calle, defuera

Dalla calle, dalla calle, dalla calle

Dalla calle, defuera

[Outro: Ghali & Mad.]

Defue’, defue’

Dalla calle, defuera









Defuera è il primo singolo di Dario Faini, meglio conosciuto come Dardust, con il nuovo nome d’arte DRD, rilasciato mercoledì 15 luglio 2020 su Island Records.

Per l’occasione, il produttore, compositore e pianista ascolano classe 1976, che ha firmato diversi grandi successi italiani come ad esempio Riccione e l’album Love dei Thegiornalisti, Andromeda e “Tequila e Guaranà” di Elodie, Soldi e Barrio di Mahmood e Nuova Era di Jovanotti, ha arruolato tre importanti nomi del panorama urban italiano, che oltre ad essere le voci, insieme a Davide Petrella hanno anche firmato il testo dell’interessante canzone, la prima di una serie di brani più pop che l’artista rilascerà con questo pseudonimo.

“Il singolo rispecchia la mia visione nella contaminazione del Pop del futuro. Nella produzione troviamo la Wave Latin, il sapore esotico mediorientale, così come l’elettronica più pura che affonda le radici nella mia passione per i grandi gruppi anni 90’ come Daft Punk o Chemical Brothers. Ma il tutto proiettato nel futuro con l’attitude dei tre dei protagonisti assoluti della scena urban pop, per la prima volta insieme in una combo assolutamente inedita.” Dario Faini.

Audio e video di Defuera