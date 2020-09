Ascolta e leggi il testo di Sempre In Tuta di Gianni Bismark e Dani Faiv

Sempre In Tuta è un singolo del rapper romano Gianni Bismark con la collaborazione di Dani Faiv, rilasciato il 18 settembre 2020 e aggiunto nella versione digitale del terzo album Nati Diversi, pubblicato lo scorso marzo.

Leggi il testo e ascolta questo brano inedito, scritto dagli interpreti e prodotto da Sick Luke, uno dei producer più acclamati nella penisola. A impreziosirlo, la voce del ligure Daniele Ceccaroni, aka Dani Faiv.

Sempre In Tuta Gianni Bismark Testo

[Intro]

Ah, sempre in tuta, tutto a posto

Ah, sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto

Sick Luke, Sick Luke

[1a Strofa]

Non parla’ male di un mon ami

Se ti sei perso, ritrovati

Bello mio, amami o mollami

Ma non vendo più cose, amore mi’

Pe’ strada pure col freddo

Brividi solo se penso a quello che ho fatto col tempo

Ma io l’ho fatto ridendo

Studiami mo che stai ‘n tempo

Fine del tuo anno, dai, via di lì

In piazza non si fanno scioperi

Affogo in un mare di alcolici

Pensavi ero fermo, ma eccoci

Vengo a prende’ tutto il resto

Vengo, prendo tutto e esco

Guardami in faccia, non scherzo

Non vali un mezzo mio testo

Sempre in tuta, tutto a posto

[Rit.]

Ah, sempre in tuta, tutto a posto

Ah, sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto (Ah)

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto (Ah)

[2a Strofa: Dani Faiv]

Sono sempre in tuta

Back, no leggero

Se fai un check, resti cieco perchè l’ho messa tutta

Trendy urichechi, faccio cerchi, gli anelli in cielo

Batistuta, leggenda del rap game senza fare il personaggio

La bocca muta, se parli di me o Gianni, ? viaggi

Quelli sono i Re Magi, se per star con me mangi

Ma li hai fatti tre calci, primo solo due stracci

Sono troppo americano ma cresciuto tra i fagi

Fatti due domande perché

Gianni vuole sempre qui me

Non sono freak come te

Io sarò sempre fedele

Tipo sopra i grammi la metà

[Rit.]

Ah, sempre in tuta, tutto a posto

Ah, sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto (Ah)

Sempre in tuta, tutto a posto

Sempre in tuta, tutto a posto (Ah)

Ah, ah