Justin Webber – Give Me Your Love: video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Give Me Your Love, singolo di Justin Webber pubblicato il 31 luglio 2020 su etichetta It’s Your Music. Il video.

Justin Daniel Webber è un artista semi-sconosciuto nato il 1 settembre 1990 a Taree, città di campagna della Mid North Coast, Nuovo Galles del Sud, Australia, che in carriera ha rilasciato (tra il 2019 e il 2020) appena 5 singoli, in ordine cronologico Trying to Love, Hung, Call The Lord, il brano in oggetto e MumMa.

La gradevole canzone di questo cantautore e chitarrista australiano, è stata da lui scritta e composta e quel che concerne il significato, qui l’artista parla di una storia d’amore che sembra essere giunta al capolinea, tuttavia il protagonista non si rassegna e vorrebbe ricominciare tutto daccapo, mettendo la parola fine a questa relazione in seria crisi.

Grazie al fatto di essere stata utilizzata nella pubblicità di DayDreamer – Le Ali di un Sogno (trasmesso in prima serata su Canale 5 da lunedì 7 settembre 2020), Give Me Your Love ha fatto innamorare migliaia telespettatori, divenendo quindi piuttosto celebre e ricercata.

Give Me Your Love Justin Webber testo

[Strofa 1]

It’s been so long since I’ve been straight

about the same that you’re away

And if I’m honest I would stay

but I know there’s nothing left to change

There’s many reasons for our love

I guess for you it’s not enough

I’m always claiming to be brave

but lord knows me, I’m just afraid

[Pre-Ritornello]

They say that my pain’s made

And I’m still waiting for you

To loose who you love, who you are

[Ritornello]

So won’t you give me your love

I’ll give you my heart

I Give you my hand and take us back to the start

When I knew I was yours

I knew I was wrong

Now all my bad choices got me where I belong

[Strofa 2]

It’s been so long since you’ve been home

about the same that I’m alone

And if I’m honest I would go

but I know there’s nothing left to show

[Pre-Ritornello 2]

They say that my pain’s made

And I’m still waiting for you

To loose who you love, who you are that can

tear you apart –

[Ritornello]

So won’t you give me your love

I’ll give you my heart

I Give you my hand and take us back to the start

When I knew I was yours

I knew I was wrong

Now all my bad choices got me where I belong





[Ponte]

I know you’ll be fine

When the pain we know lets go in time

[Pre-Ritornello]

They say that my pain’s made

And I’m still waiting for you

To loose who you love, who you are –

[Ritornello]

So won’t you give me your love

I’ll give you my heart

I Give you my hand and take us back to the start

When I knew I was yours

I knew I was wrong

Now all my bad choices got me where I belong

So won’t you give me your love….

You gave me before when I knew I was yours

Didn’t know I would fall….

Down like a sunset into the darkness,

Wont you give me your love

and I’ll give my heart, give you my hand and take us back to the start

When I knew I was yours

I knew I was wrong

Now all my bad choices got me where I belong.





Justin Webber Give Me Your Love traduzione

[1a Strofa]

È passato così tanto tempo da quando ho rigato dritto

più o meno lo stesso tempo dalla tua assenza

E se devo essere sincero, resterei

ma so che non c’è più nulla da cambiare

Ci sono molte ragioni per il nostro amore

Immagino che per te non sia abbastanza

Dico sempre di essere coraggioso

ma il signore mi conosce, ho solo paura

[Pre ritornello]

Dicono che il mio dolore sia concreto

E sto ancora aspettando

Che tu perda chi ami, chi sei

[Rit.]

Quindi non mi dai il tuo amore

Ti darò il mio cuore

Ti darò la mano e torneremo al punto di partenza

Quando sapevo di essere tuo

Sapevo di sbagliarmi

Ora tutte le mie scelte sbagliate mi hanno fatto arrivare al posto a cui appartengo





[2a Strofa]

È passato così tanto tempo da quando te ne sei andata

più o meno lo stesso da quando sono solo

E se devo essere onesto ci andrei

ma so che non c’è più niente da mostrare

[Pre ritornello 2]

Dicono che il mio dolore sia concreto

E sto ancora aspettando

Che tu perda chi ami, chi sei per poterti

fare a pezzi

[Rit.]

Quindi non mi dai il tuo amore

Ti darò il mio cuore

Ti darò la mano e torneremo al punto di partenza

Quando sapevo di essere tuo

Sapevo di sbagliarmi

Ora tutte le mie scelte sbagliate mi hanno fatto arrivare al posto a cui appartengo

[Ponte]

So che starai bene

Quando il dolore che conosciamo si lascia andare nel tempo

[Pre ritornello]

Dicono che il mio dolore sia concreto

E sto ancora aspettando

Che tu perda chi ami, chi sei –

[Rit.]

Quindi non mi dai il tuo amore

Ti darò il mio cuore

Ti darò la mano e torneremo al punto di partenza

Quando sapevo di essere tuo

Sapevo di sbagliarmi

Ora tutte le mie scelte sbagliate mi hanno fatto arrivare al posto a cui appartengo

Quindi non mi darai il tuo amore …

Che mi hai dato prima quando sapevo di essere tuo

Non sapevo che sarei crollato…

Come un tramonto nell’oscurità

Non mi darai il tuo amore

e ti darò il mio cuore, ti darò la mano e torneremo al punto di partenza

Quando sapevo di essere tuo

Sapevo di essermi sbagliato

Ora tutte le mie scelte sbagliate mi hanno portato al posto a cui appartengo