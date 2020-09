Sista_Prod – Eyes Blue Like The Atlantic (ft. Subvrbs): testo e traduzione del brano

Eyes Blue Like the Atlantic è una contagiosa canzone in loop del giovane produttore italiano Sista_Prod, con voce di Subvrbs e voce addizionale di Ollie MN, rilasciata il 1 gennaio 2019 e dal 13 agosto 2020 disponibile nella seconda parte incisa con Alec Benjamin, Powfu & Rxseboy. Fatemi sapere se volete si parli anche della part 2.

Il testo e la traduzione di questo brano, scritto da Writer: Oliver McKendrick-Ness e Alessio Bagnasco, che dovrebbe essere il vero nome di Sista. In questo pezzo si parla di una coppia che si è suicidata annegando.

Eyes Blue Like The Atlantic Testo e traduzione

Eyes blue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

Eyes blue like the atlantic

And I’m goin down like the titanic

Eyes blue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

Eyes bue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

Eyes blue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

Eyes blue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

Eyes blue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

Eyes blue like the atlantic

And I’m going down like the titanic

All romantic

(Eyes blue like the atlantic and I’m going down like the titanic)





Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi bue come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Occhi azzurri come l’Atlantico

E vado giù come il Titanic

Tutto romantico

(Occhi azzurri come l’Atlantico e vado giù come il Titanic)

