Gionnyscandal – Dove Sei feat. Giulia Jean: audio e testo del nuovo singolo

Da venerdì 15 marzo 2019 è disponibile per Virgin Records il nuovo singolo del rapper Gionnyscandal che si intitola Dove Sei, un bellissimo brano che vede la collaborazione dell’emergente e talentuosa cantante siciliana Giulia Jean.

I due duettano sulle note di questa bella canzone, firmata da Gionata Ruggieri, in arte Gionnyscandal, con produzione di Sam Lover.

“Dove Sei” segna la terza collaborazione tra quello che viene considerato come uno dei maggiori esponenti della nuova generazione emo trap e la 27enne Giulia Di Tommasi, in arte Giulia Jean, dopo le precedenti e fortunate “Per Sempre” e “Solo me e te“.

In fondo: formula vincente non si cambia e i due artisti hanno dimostrato ancora una volta di aver formato un sodalizio vincente, di avere instaurato un feeling veramente notevole e questo nuovo lavoro, veramente molto convincente oltre che catchy, altro non fa che confermare il tutto.

Gionnyscandal – Dove Sei testo

Download su: Amazon – iTunes

[GionnyScandal]

Ti scatterò una foto ma senza flash

Perché di notte il buio mi ricorda te

Ho scritto il tuo nome sulla sabbia e

Il mare dopo ti ha portato via con se

Non torno più nei posti dove siamo stati

Perché mi viene in mente cosa siamo stati

Non ho mai visto neanche i miei che si danno la mano

Per questo c’ho paura se mi dici ti amo.

[Giulia Jean]

Dove sei? Come stai ora?

Non sei qui già da un po’ con me

E non è tutto ok ancora.





[Giulia Jean]

E volevo scriverti ieri

E chiederti dove sei

Ma a te non te ne importa

Se piango un’altra volta

E volevo scriverti ieri

E chiederti dove sei

E puoi cancellare ciò che vuoi

Ma non puoi cancellare noi.

[GionnyScandal]

Eri quello che volevo, eri anestesia

Quando c’eri ogni fantasma se ne andava via

Dico che sto bene ma è un’altra bugia

Come dire che sei mia anche se non sei mia

Ma tanto ci vediamo una di queste notti

Ormai saremo insieme solo nei miei sogni

E no non mi aspettavo la parola fine

Perché se ami una rosa accetti anche le spine

[Giulia Jean]

Dove sei? Come stai ora?

Non sei qui già da un po’ con me

E non è tutto ok ancora.

Dove sei? Come stai ora?

Non sei qui già da un po’ con me

E non è tutto ok ancora.

[Giulia Jean]

E volevo scriverti ieri

E chiederti dove sei

Ma a te non te ne importa

Se piango un’altra volta

E volevo scriverti ieri

E chiederti dove sei

E puoi cancellare ciò che vuoi

Ma non puoi cancellare noi.





[Gionny]

Dove sei? Come stai ora?

Non sei qui già da un po’ con me

E non è tutto ok ancora

Dove sei? Come stai ora?

Non sei qui già da un po’ con me

E non è tutto ok, no

E non è tutto ok, no.

[Giulia Jean]

E volevo scriverti ieri

E chiederti dove sei

Ma a te non te ne importa

Se piango un’altra volta

E volevo scriverti ieri

E chiederti dove sei

E puoi cancellare ciò che vuoi

Ma non puoi cancellare noi.





Ascolta su: