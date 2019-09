Marïna – Compiti a casa è il nuovo album: audio e testo della title track

Compiti a casa è la traccia d’apertura dell’album d’esordio omonimo della cantautrice romana Marina Morasca, rilasciato il 6 settembre 2019 via Carosello Records. Leggi il testo interamente scritto di suo pugno e ascolta la nuova canzone.

Compiti a casa è un album sperimentale prodotto da Sick Luke, che racconta il suo primo anno passato in studio di registrazione. Il disco è in vendita nel classico CD e nella versione Cd + Astuccio (esclusiva Amazon). Questa versione contiene il CD in formato Jewel Box, accompagnato da un astuccio con stampati su tutta superficie i loghi degli artisti. Su Spotify è possibile ascoltare l’audio delle nove canzoni racchiuse nel disco.

Marina – Compiti a casa testo

Chissà se ti senti come mi sento, se senti quello che penso

Compongo frasi senza senso pur di ridere (pur di ridere)

Le parole nuotano dentro di me dai piedi alla testa

Prendono la rincorsa per esplodere

Suona la campana per incontrarti, riconoscerti fra tutti gli altri

Per non confonderti, per non confonderti

Potrei sopportare altri cento sbagli

Anche se sopportare è uno sport da grandi

Voglio crescere a intervalli, a tempo di pubblicità

Così sicuro guardi





Chissà se ti senti come mi sento, se senti quello che penso

Compongo frasi senza senso pur di ridere (pur di ridere)

Le parole nuotano dentro di me dai piedi alla testa

Prendono la rincorsa (prendono la rincorsa) per esplodere (per esplodere)

Suona la campana per incontrarti, riconoscerti fra tutti gli altri

Per non confonderti, per non confonderti (per non confonderti)





