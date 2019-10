Cecilia Cantarano – Effetto Blur: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato sabato 26 ottobre 2019 per Cantieri Sonori, Effetto Blur è un singolo di Cecilia Cantarano, scritto con la collaborazione di Marco Canigiula & Marco Zacchei. Il testo e l’audio questo pezzo inedito

Dopo il successo di Sagapò, pubblicato lo scorso 9 agosto, la giovane tiktoker capitolina rilascia la sua seconda gradevole canzone (musica di Marco Canigiula, Cecilia & Pietro La Terza), che sta già divenendo virale.

Definito dalla giovanissima cantante un brano più adatto al suo genere, si tratta di un pezzo decisamente differente dal primo, ma nonostante ciò molto interessante ed apprezzato dai numerosi ascoltatori che stanno commentando positivamente questo suo bis, per il quale la Cantarano aveva espresso dubbi riguardo al fatto che possa piacere o meno.

Cecilia Cantarano – Effetto Blur testo

Download su: Amazon

Giro le foto (eh?), fisso nel vuoto (chi?)

un sipario scende su quello che è stato (ah)

andiamo avanti, siamo distanti

perdiamo i momenti, scambiamo le parti (switch).

Nel tuo riflesso c’è poco di me (poco di me)

guardi i miei occhi non sai più chi c’è (chi c’è?)

ha vinto l’orgoglio e

abbiamo perso io e te (ah)

c’è ancora il mio rimmel sulla tua t-shirt (ops)

tu non la lavi perché sa di me, ah-ah.





Ma la vita è così… mon amour

certe foto non vengono

effetto blur

ma la vita è così… mon amour

tanti giri non servono

chi cade giù

non sa di poter volare.

Ho bisogno di trovare me

prima di trovare te

respiro, ci provo, continuo

l’ho tatuato sulla pelle (dove?)

“è ancora giorno ma vedo già le stelle”.

Menomale (che?)

che fuori piove (seh)

e non piangi da solo

mentre sono in aeroporto

ad aspettare un volo

(noccapito, ahahahah)





Ma la vita è così… mon amour

certe foto non vengono

effetto blur (paraparapapa)

ma la vita è così… mon amour

tanti giri non servono

chi cade giù

non sa di poter volare, ah-ah-ah

non sa di poter volare.

Se ci credi lo puoi fare

quante strade nuove da scoprire

goditi il trip

ma la vita è così… mon amour

certe foto non vengono…

effetto blur

ma la vita è così… mon amour

tanti giri non servono

non cado giù

io so di poter volare.





