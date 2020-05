Gio Evan – Regali Fatti A Mano: audio e testo del nuovo singolo

Regali Fatti A Mano è il singolo che segna il ritorno del cantautore, scrittore poeta pugliese Gio Evan, disponibile ovunque da venerdì 15 maggio 2020 per Polydor. Il testo.

Il poliedrico Giovanni Giancaspro, in arte Gio Evan, vi presenta questo comeback (ascoltalo), che arriva a sette mesi dal secondo album in studio Natura Molta. Il brano è stato scritto di suo pugno e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

La canzone segue l’uscita del suo nuovo libro di poesie “Se c’è un posto bello sei te”, pubblicato il 5 maggio 2020. A proposito, l’artista ha spiegato: “più che una canzone è un mantra, una formula da ripetere come pratica meditativa. Avendo trasceso il concetto del tempo, ma non quello del ritmo, ho voluto che la mia nuova musica iniziasse dai valori intimi, quelle piccole azioni come la pasta fatta in casa con la nonna, il Natale in famiglia, gli attimi di vita che nessun tempo potrà mai portare via. Regali Fatti A Mano è un ricordo e i ricordi sono interminabili, vibrano di spirito proprio, aleggiano nei venti della perennità, nessun orologio potrà mai fermare il tempo di chi ha sublimato il secondo per dedicarsi al ritmo dell’essere ora“.

Gio Evan – Regali Fatti A Mano testo

Lo so

che non è semplice

cogliere sempre il momento

la verità vien scherzando

ed io son vero se ridi

Lo so

che non è facile

fare finta di niente

quando si prova di tutto

ed ecco cosa voglio che resti

i tortellini di nonna

Natale fatto a casa

la coperta sul divano

e i regali fatti a mano

e fare sogni in grande

fra queste piccole cose

fra queste piccole cose





Come te

che mi guardi e mi dici: “dai

stasera non usciamo

che fuori tempo è bello

ma dentro casa di più”

come te

che mi guardi e mi dici: “dai

stasera non usciamo

che fuori tempo è bello

ma dentro casa di più”

Proteggi queste piccole cose

il computer su di me

scegliere il film in un anno

per poi baciarti la notte

e non vedere la fine

ritagliarmi uno spazio

per guardarti negli occhi

portarti via da quei posti

dove non stai più bene

e dove non sto più bene

Ed ecco cosa voglio che resti

fare tardi alle cene

perchè abbiam fatto l’amore

perchè abbiam fatto l’amore

Come te

che mi guardi e mi dici: “dai

stasera non usciamo

che fuori tempo è bello

ma dentro casa di più”

come te

che mi guardi e mi dici: “dai

stasera non usciamo

che fuori tempo è bello

ma dentro casa di più”

Come te

che mi guardi e mi dici: “dai

stasera non usciamo

che fuori è troppo bello

ma tu sei troppo di più”

come te

che mi guardi e mi dici: “dai

stasera non usciamo

che fuori è troppo bello

ma tu sei troppo di più”

Ed ecco

cosa voglio che resti

io che imparo a ballare

perché seguo i tuoi passi





