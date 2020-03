Gianni Bismark, La Strada È Nostra feat. Geôlier: ascolta la nuova canzone e leggi il testo

La Strada È Nostra (il testo) è la quinta traccia racchiusa in Nati Diversi, album del rapper Tiziano Menghi, in arte Gianni Bismark, uscito il 27 marzo 2020 via Virgin Records / Universal Music Italia.

Ascolta la nuova canzone, una delle più contagiose del disco, soprattutto perché qui collabora il collega campano Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geôlier. Il brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto da Sick Luke.

Gianni Bismark La Strada è Nostra testo e traduzione

Sick Luke, Sick Luke

Ah-aaah, la strada è nostra

Lo sai che io non parlo?

Su me c’ho puntato

So’ stato per strada e lo sai che io parlo la lingua del branco

E fateme santo, me sento a disagio

Co’ tuo padre accanto

Mentre che mi parla dei viaggi che ha fatto, io stato solo in piazza

E grazie alla musica sono rinato, voglio volà in alto

È grazie alla musica se ora mi pagano e giro l’Italia

Per la prima volta ho visto un contratto, mi sono tuffato

Pensavi di essere un grande contatto, ma chi te contatta?

Ah-ah, la strada è nostra

Ah-ah, l’ultima volta

[Geolier]

Sapiv’ ca nsiem a ‘na femmn

Si ‘a tratt’ bon’ primm’ o poi t lasc’

Staje mal’, tu ancor’ ‘a vuò ben’

P’ terr’ ‘tt cos’ ma ‘tt cos’ pass’

‘Nu napolitan corret perdon

Nz scord’ re sbagl’ che e fatt’

T’arricuord erm una person’

C’ sta nu legam’ nto sang’ e nu patt’

Nun m’incolpà si t’ facc’ nu sgarr’

Semb’ ‘a mazzett’ si tras ndo bar

Mammà m’ ricett c’ha facc’ a fa’ ‘a famm

Nu mes’ ropp so’ asciut ca band

Primm vrev l’orario ngopp o scherm’ rutt pò primm e l’Iphone Huawei

Via Calabritto ‘o saje parl’ dialetto

Rind addu Monetti m’accatt nu date (Brr)

Sapevi che insieme a una ragazza

Se la tratti bene prima o poi ti lascia

Stai male, ancora le vuoi bene

Completamente a terra ma tutto passa

Un napoletano vero, perdona

Non dimentica gli errori che hai fatto

Ricordi, eravamo una persona sola

C’è un legame di sangue e un patto

Non mi dare la colpa se ti faccio uno torto

Sempre la mazzetta se entro nel bar

Mamma mi disse ce la faccio la fame

Un mese dopo sono uscito con la banda

Prima vedevo l’ora sullo schermo rotto nel primo telefono Huawei

Via Calabritto, lo sai, parlo dialetto

In quel Monetti mi compro un date (brr) [Nota: qui probabilmente il rapper sta dicendo di entrare in gioielleria a comprarsi un orologio costoso, presumibilmente un Rolex DateJust]





Ah-ah, la strada è nostra

