Dolcenera & Laïoung – Wannabe: audio e testo del positivo singolo contro la paura

La cantautrice Dolcenera e il rapper Laioung, duettano sulle note di Wannabe, singolo contro la paura e ricco di messaggi positivi, concepito per farci trascorrere questo terribile periodo nel miglior modo possibile.

Il testo e l’audio di questa gradevolissima canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da K6DN, un inno di incoraggiamento rivolto a tutti, con la speranza che questo tristissimo e delicatissimo periodo termini il prima possibile.

I due artisti, per la prima volta insieme, hanno sentito l’esigenza di incidere questo brano contro le preoccupazioni che al giorno d’oggi ci accompagnano quotidianamente, del resto, come si fa a non esserlo visto che ogni giorno perdono la vita tante persone… Allora tiriamoci un po’ su il morale ascoltandoci questo pezzo, caratterizzato da un incisivo e contagioso ritornello che entra subito nella testa dell’ascoltatore di turno.

Dolcenera Wannabe testo

Download su: Amazon – iTunes

[Dolcenera & Laïoung]

Tutto normale

Io sembro aliena

Tu allegramente, incosciente vai alla deriva

Per fare del bene qui

Ci vuole il male

La Terra brilla tra i fanatici del terrore

Non credo ai miracoli (No)

Però ascolto la musica (No)

Non credo ai wannabe, wannabe, wannabe (Wannabe), muoviti

Non credo ai miracoli (No)

E nemmeno agli ostacoli (No)

Vorrebbero andare avanti ma solo restando nei limiti, yah

Non credo ai miracoli

Però ascolto la musica (Ascolto la musica)

E basta questi wannabe, wannabe, wannabe (Wannabe), salvami (Salvami)





[Dolcenera & Laïoung]

Comunque vada, alé

Io non ho paura

Viva la paura che mi tiene in vita, alé

Sono quel che sono

Fuori da ogni gioco eppure me la gioco, alé-oh

Sono un incosciente, sì ma, liberamente, alé

Fuori da quel trip di wannabe (Wannabe, ooooh)

[Dolcenera & Laïoung]

Ad esser sinceri

Si fa più fatica

E quello che vedi è quello che non vuoi vedere (Yeah)

Con la testa alta (Eh)

Essendo tenaci (Yeah)

Essendo noi stessi, muoiono paure, non c’è scompiacere

Non credo ai miracoli (No)

Credo nella musica (Yeah)

Non credo nei wannabe, wannabe, wannabe (No), perché sono me (sono me lo stesso)

Non credo ai miracoli

Però ascolto la musica (Yeah)

E basta questi wannabe, wannabe, wannabe (Wannabe), salvami (Ooooh)

[Dolcenera, con Laïoung]

Comunque vada, alé

Io non ho paura

Viva la paura che mi tiene in vita, alé

Sono quel che sono

Fuori da ogni gioco eppure me la gioco, alé

Sono un incosciente, sì ma, liberamente, alé

Fuori da quel trip di wannabe, wannabe

Comunque vada, alé

[Laïoung & Dolcenera]

Yah, yah

Ho dovuto affrontare la guerra

E mi sono rialzato da terra

Lo comunico felicemente (wannabe, wannabe)

Che ne sono uscito vincente, yeah

Vorrebbero essere come me

La fama è solo una moda

Il tempo pensasse come la mia strofa

Come l’ascolti ti inchioda (Alè)

Meriti un (?) sempre

Vogliamo essere solo noi stessi

Vivere senza complessi

Vivere senza permessi, yeah

Quando si vive di atti e si vive d’amore non si è sottomessi

Vivo di grandi successi

Comunque vada, alè





[Dolcenera]

Io non ho paura

Viva la paura che mi tiene in vita, alé

Sono quel che sono

Fuori da ogni gioco eppure me la gioco, alé-oh

Sono un incosciente, sì ma, liberamente, alé

Fuori da quel trip di wannabe, wannabe





