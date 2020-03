Vipra – Ragazzino: audio e testo del singolo d’esordio

Ragazzino è il singolo d’esordio solista del cantante pugliese Giovanni Cerrati, artisticamente conosciuto come Vipra, rilasciato venerdì 27 marzo 2020 via Asian Fake. Il testo e l’audio.

Giovanni è stato la voce gruppo gruppo indie pop Vangarella Country Club e successivamente del gruppo avant-pop Sorrowland. Si è ora messo in proprio e questa è la sua prima release, scritta di suo pugno e prodotta con la collaborazione di Federico Nardelli.

In un post presente nella pagina Facebook dei Sorrowland, il brano viene così presentato: “Ciao, giovani predatori, da oggi potete presalvare “Ragazzino”, il primo singolo di VIPRA che esce questo venerdì. È un momento importante per noi, frutto di una decisione maturata in mesi di riflessioni, meditazioni e anche discussioni. Perché Sxrrxwland è il prodotto di tre personalità che si incontrano con quelle di un pubblico: va oltre il semplice concetto di band e abbraccia l’arte in tutti i suoi aspetti. Sxrrxwland è Vipra, Tremila, Osore e voi. Sxrrxwland è musica, ma anche arti grafiche, moda, testi, collaborazioni. Quindi – in un momento in cui dobbiamo essere fisicamente confinati – vi invitiamo a immaginare qualcosa che vada oltre quello che vedete e che avete visto, mentre avrete “Ragazzino” nelle cuffie. Ascoltatelo e ricordatevi com’era annoiarsi alle feste.”.

Una curiosità: Vipra vuol dire saggio nel senso sanscrito dell’India, quindi una persona che aveva studiato i testi sacri. Trasposto trasposto adesso è una persona a cui piace fare qualcosa. “Mi piaceva il suono di Vipra perché richiama in italiano il suono di vipera e comunque un qualcosa di freddo, di malvagio. Che poi è simpatico perché poi io sono tutt’altro che queste due cose“.

Vipra – Ragazzino Testo

Download su: Amazon – iTunes

Voglio la vita lunga e la memoria corta

Per provare tutto per la prima volta

Ancora, ancora

Soldi nella busta

Macchine da corsa

Con il ferro dentro

La mia giacca nuova

Ma non importa

Non importa





Io potrei anche taggarti sotto i meme con i gatti

Ti fa meglio di quei grammi di xan

Morire nei sorpassi per scriverti che mi manchi

Però tu sei solamente una fan

Non fare il ragazzino

Non fare il ragazzino

Ma tu non l’hai capito mai

Perché faccio il ragazzino

Tua madre è pazza

Ti dice che sei grassa

Balliamo soli al buio come una fiamma

Siamo ragazzi in gamba

Non ci entra niente in testa

Ma ci entra tutto in tasca





E se mi prenderai per mano salteremo dall’ultimo piano sopra questa città

Che tu sogni Milano e pensi che cambi qualcosa stare a Roma o chissà

Mentre vado alle feste, con i miei amici rapper

Hai visto quelle facce? Nessuno si diverte

E io vorrei… solo andare a casa (aah)

Non fare il ragazzino

Non fare il ragazzino

Ma tu non l’hai capito mai

Perché faccio il ragazzino





