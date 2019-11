Enrico Ruggeri – Una storia da cantare: audio e testo della sigla della trasmissione tributo a Fabrizio De André

Rilasciata il 15 novembre 2019 via AnyWay, Una storia da cantare è una canzone inedita di Enrico Ruggeri, che fa da sigla alla trasmissione omonima, che omaggia Fabrizio De André, Lucio Battisti e Lucio Dalla, la cui prima delle tre puntate tributo, è stata trasmessa sabato 16 novembre. Insieme a Bianca Guaccero, Ruggeri è anche conduttore dello show.

Scritto e composto dallo stesso Enrico, questo brano (il testo e l’audio) è veramente molto bello e ci accompagnerà per altre due puntate di questo programma all’insegna dei sentimenti, che rende omaggio a questi tre immensi cantautori della nostra storia, con tanti importanti ospiti e cover, come Massimo Ranieri che ha cantato Don Raffaè, Loredana Bertè in Fiume San Creek, Anastasio in Guerra di Piero, Dori Ghezzi che con Morgan al pianoforte, ha intonato La canzone di Marinella e Ornella Vanoni che, mentre canta Bocca di rosa, dice una parolaccia perché non riusciva a leggere il testo.

Enrico Ruggeri – Una storia da cantare testo

Download su: Amazon – iTunes

C’era un bambino davanti a uno schermo

fermo a guardare d’inverno e d’estate

tra il mondo vero e le cose inventate

dentro alla sua misteriosa lealtà.

Una ragazza era in cerca di amici

giorni felici da scrivere in fretta

corre la vita e nessuno ti aspetta

cadono foglie dagli alberi ai bar,

Ma c’è una cosa che resta malgrado il passare degli anni

una giornata speciale, una persona reale… da stringere

un’emozione che guarda dall’alto promesse d’inganni

ci prenderà, racconterà:





Una storia da cantare

Una storia da cantare.

C’è un uomo solo e non crede più a niente

in mezzo alla gente, ha già chiuso le porte

poi tocca i tasti del suo pianoforte

e la vita ritrova il sorriso con lui.

Ma c’è una cosa che resta malgrado il passare degli anni

una giornata speciale, c’è una persona reale… da stringere

un’emozione che guarda dall’alto promesse di inganni

ci prenderà, racconterà:

Una storia da cantare

Una storia da cantare.





Siamo rimasti sospesi nel vuoto

ma hanno lasciato una luce per noi

C’è una canzone che resta malgrado il passare degli anni

una giornata speciale, una persona reale… da stringere

è una storia da cantare

una storia da cantare.





Ascolta su: