Biondo – Tira: audio e testo del nuovo singolo

In Tira, Simone Baldasseroni, artisticamente conosciuto come Biondo, parla di una storia d’amore giunta al capolinea. Si riferirà forse alla tormentata storia con Emma Muscat, che dopo l’amore scoppiato al talent show Amici, hanno vissuto un rapporto durato circa anno e mezzo, fatto appunto di “tira” e molla? In questo arco di tempo, i due si sono infatti lasciati e tornati insieme più volte, per rompere definitivamente qualche mese fa, non molto prima della calda stagione. Il brano è disponibile, anche on air, da giovedì 19 dicembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova contagiosa canzone, scritta di suo pugno e prodotta dal romano Simone Borrelli, meglio conosciuto come Jeremy Buxton, dal 2017 uno dei più assidui producer di Junior Cally.

Stando alle dichiarazioni del giovane artista, che ha recentemente condiviso sui social “ok, l’abbiamo tirata troppo per le lunghe, è arrivata l’ora di dire la mia“, questo pezzo potrebbe essere dedicato proprio alla bella e talentuosa cantautrice e pianista maltese, che appena 9 giorni fa ha pubblicato il suo nuovo singolo Vicolo Cieco.

Biondo – Tira Testo

[Intro]

(Come stai?)

(Come stai?)

[Strofa 1]

Stesso posto, stesso albergo, stanza 23

Io ho paura del successo, tu di crescere

Sembri uno di quei libri che ami leggere

Col finale tragico e insicuro proprio come te

La vita che sognavi non è questa qua

Anche gli incubi hanno un volto ed un’identità

Prendi un’altra birra scura dentro il frigobar

Fai la faccia da matura mentre bevi e mi racconti di un futuro diverso

Ti hanno strappato le ali e sei caduta all’inferno

Suoni sempre un pianoforte grigio d’inverno

Resti sempre a casa perché fuori c’è il peggio (oh no)

[Pre-Ritornello]

Parlavamo due lingue diverse

Provenivi da un altro universo

Cosi fragile e cosi maledettamente insicura di te





[Ritornello]

E mi dicevi tira, tira-a-a

Che questa corda non si spezzerà mai

Odiavi la mia vita, vita-a-a

Te l’ho mai chiesto veramente come stai?

E mi dicevi tira, tira-a-a

Che questa corda non si spezzerà mai

Odiavi la mia vita, vita-a-a

Te l’ho mai chiesto veramente come stai?

[Strofa 2]

Chissà cosa sogni, se mi stai sentendo

Io che scrivo sopra un foglio mentre stai dormendo

Vorrei bloccare quest’istante, immortalare il tempo

Poi disegnare il tuo destino come un architetto

Vorrei darti i miei occhi, scattarci una foto

Poi scappare su un aereo andare insieme a Tokyo

Cadere come un temporale e fluttuare nel vuoto

Cadere senza farci male e poi rialzarci in silenzio

Ma è un futuro diverso

Ti hanno strappato le ali e sei caduta all’inferno

Suoni sempre un pianoforte grigio d’inverno

Resti sempre a casa perché fuori c’è il peggio (oh no)

[Pre-Ritornello]

Parlavamo due lingue diverse

Provenivi da un altro universo

Cosi fragile e cosi maledettamente insicura di te

[Ritornello]

E mi dicevi tira, tira-a-a

Che questa corda non si spezzerà mai

Odiavi la mia vita, vita-a-a

Te l’ho mai chiesto veramente come stai?

E mi dicevi tira, tira-a-a

Che questa corda non si spezzerà mai

Odiavi la mia vita, vita-a-a

Te l’ho mai chiesto veramente come stai?

[Ponte]

Sono pronto pronto al salto, baby: decolliamo?

Io senza di te, ma dove vuoi che vado?

Vorrei riaverti un po in Europa, penso è chiaro

Che la geografia non sia uno scherzo, babe

Tu che mi hai lasciato e non stavamo insieme

Tu che mi hai lasciato perché è colpa mia

Mandami un cartolina da Chicago

Io senza di te, ma dove vuoi che vado? (Yeh-eh-eh)





[Ritornello]

E mi dicevi tira, tira-a-a

Che questa corda non si spezzerà mai

Odiavi la mia vita, vita-a-a

Te l’ho mai chiesto veramente come stai?

E mi dicevi tira, tira-a-a

Che questa corda non si spezzerà mai

Odiavi la mia vita, vita-a-a

Te l’ho mai chiesto veramente come stai?

[Ourtro]

(Come stai?)

(Come stai?)





