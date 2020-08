Giaime – Gimmi Andryx 2020: testo e audio del nuovo singolo

Gimmi Andryx 2020 è un singolo made in Milan, scritto e interpretato dal rapper Giaime e prodotto da Andrea Moroni, meglio conosciuto come Andry The Hitmaker, disponibile nelle piattaforme streaming e negli store digitali da giovedì 6 agosto 2020 su Jive Records & Sony Music Italy.

Il testo e l’audio di questa canzone divisa in due parti, che arriva a poco meno di quattro mesi di distanza dall’ultima release CHIC ft. Shiva. Indubbiamente la parte più catchy del brano è la prima, in stile reggaeton, mentre la seconda è in stile drill, sottogenere della musica trap, nato a Chicago intorno al 2010.

Gimmi Andryx 2020 testo Giaime

(1a Parte)

Time now for a little bit of Electric Church music

Oh, Andry

Yeah, yeah

Rit.

Baby, sai che mi piace quella roba latina

Mettila su Spotify mentre guido

Che non posso stare al cell, sto già fumando una siga

Sembra che non mi sopporti mai

Baby, sai che non mi piace quando sei cattiva

Come odi se faccio il bad boy

‘Sta sativa che mi ha tolto tutta la saliva

Mi chiedo se ancora un po’ ne hai

Yeah, yeah





Strofa:

Ehi

L’ultimo capodanno era un disastro ma ne ho passati di peggio

Dormivo tutto l’anno fino a quando mi sono svegliato meglio

Mi ama o non mi ama, come se decide un petalo

Non so se è uno scherzo quando dici che è uno scherzo

Mi chiedo se sentono, quando urlo quello che mi devono, ah, ah, ah

Cambiano argomento ma è normale per chi non ha fegato, ah, ah

Sto cercando l’oro, non l’argento

Pensi che la faccio, non l’accendo

Sento ancora il tanfo di cemento

Pure quando mi improfumo e esco

Stavo più fuori che dentro

(2a Parte)

Gimi Andryx

Ah, ah, ah, ah (ah)

Bae, cucù

Ah, (ehi) yeah (uh)

Uh, uh, yeah

Ah, ah, yeah

Oh, Andry

Strofa

Tutto pagato, finalmente

Ho il tempo contato sulle lancette

Preso la cintura, cinque fette

Do un cinque ai frate, baci alle fighette

Non sono stanco, manco per niente (No)

Ansia a pranzo e a cena sempre

Niente AK-47, fuoco alla canna senza le inchieste

Li demo fa gode ‘sti pischelli che non hai prove, per me menti (Ehi)

Preferisco i dissing ai commenti, e gli spacciatori ai PR

E le smagliature a Photoshop, baby, è dura essere se stessi

Sono il primo che non lo so (Bho), che diventi ricco se ci credi

Mob ties, hot line, Barry White, good vibes

Bonjour, bom dia, S line, turbina

Mob ties, hot line, Barry White, good vibes (Yeah)

Bonjour, bom dia, S line, turbina

Rit:

Fot*o, la fot*o, la fot*o finché non è incinta

Posso morire col botto solo se sto in cima (Pow, pow)

Tu sembra parli un po’ troppo, non hai l’autostima (Non hai l’autostima, no)

Passano a prenderti in blocco e ti portano via

Fot*o, la fot*o, la fot*o finché non è incinta (Finché non è incinta)

Posso morire col botto solo se sto in cima (Pow, pow)

Tu sembra parli un po’ troppo, non hai l’autostima (No)

Passano a prenderti in blocco e ti portano via





