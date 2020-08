Troye Sivan – Rager teenager: guarda il video e ascolta la nuova canzone

Rilasciato a sorpresa il 5 agosto 2020, Rager teenager! è un singolo del cantautore australiano Troye Sivan, terzo anticipo di In A Dream, suo quinto EP previsto il 21 agosto 2020.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e lo statico video diretto dallo stesso Sivan, che vediamo tutto il tempo all’interno di una vasca da bagno con tutta la camicia.

La gradevole canzone è stata scritta a quattro mani insieme a Oscar Görres, alias OZGO, che ha anche curato la produzione. Il brano dell’artista classe 1995, arriva dopo Take Yourself Home ed Easy, rispettivamente rilasciati il 1 aprile e il 15 luglio.

Troye Sivan – Rager teenager Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Vai direttamente alla traduzione in italiano

[Verse 1]

Hey you

Where you been hanging out lately? (You)

Sleeping and spending nights, wasting time

Never thought I’d see you again in my life

Why you been acting like a stranger?

Feelin’ alive, a teenager, ooh

Feels kinda cool in the rager and I

Never thought I’d see the day in my life

Yet here you are

[Pre-Chorus]

I just wanna go wild

I just wanna fuck shit up and just ride

In your car tonight

In your bed tonight

I just wanna sing loud

I just wanna lose myself in a crowd

In your arms tonight

Burn in his arms tonight

[Chorus]

Hey, my lil’ rager teenager

Trying to figure it out

Living a season of screaming

And turning it out

Hey, my lil’ rager teenager

I’ve missed you around, yeah

Missed you around

[Verse 2]

Hey you

Where you been hanging out lately? (You)

Sleeping and spending nights, wasting time

Never thought I’d see you again in my life

Why you been acting like a stranger?

Feeling alive, a teenager

Feels kinda cool in the rager and I

Never thought I’d see the day in my life

Yet here we are, yeah

[Pre-Chorus]

I just wanna go wild

I just wanna do some shit just to try

In your car tonight

In your bed tonight

I just wanna sing loud

I just wanna lose myself in a crowd

In your arms tonight

Or in his arms tonight





[Chorus]

Hey, my lil’ rager teenager

Trying to figure it out

Living a season of screaming

And turning it out

Hey, my lil’ rager teenager

I’ve missed you around, yeah

Missed you around





La traduzione di Rager teenager

[1a Strofa]

Ehi, tu

Dove sei stato di recente? (Tu)

Dormendo e passando notti perdendo tempo

Non pensavo di rivederti più nella mia vita

Perché ti comporti come uno sconosciuto?

Sentirsi vivo, un adolescente, ooh

Mi sento figo alla festa e io

Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato il giorno nella mia vita

Eppure eccoti qui

[Pre-Ritornello]

Ho voglia solo di scatenarmi

Voglio solo fare casino e cavalcare

Nella tua macchina stasera

Nel tuo letto stasera

Voglio solo cantare forte

Voglio solo perdermi in mezzo alla folla

Tra le tue braccia stasera

Bruciare tra le sue braccia stasera

[Ritornello]

Ehi, mio piccolo adolescente festaiolo

Sto cercando di capirlo

Vivendo un periodo di urla

E eliminandolo

Ehi, mio piccolo adolescente festaiolo

Ho sentito la tua mancanza, sì

Mi sei mancato





[2a Strofa]

Ehi, tu

Dove sei stato di recente? (Tu)

Dormendo e passando notti perdendo tempo

Non pensavo di rivederti più nella mia vita

Perché ti comporti come uno sconosciuto?

Sentirsi vivo, un adolescente, ooh

Mi sento figo alla festa e io

Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato il giorno nella mia vita

Eppure eccoci qui, sì

[Pre-Ritornello]

Voglio solo scatenarmi

Voglio solo fare qualche ca**ata solo per provarci

In macchina stasera

Nel tuo letto stasera

Voglio solo cantare forte

Voglio solo perdermi in mezzo alla folla

Tra le tue braccia stasera

O tra le sue braccia stasera

[Ritornello]

Ehi, mio piccolo adolescente festaiolo

Sto cercando di capirlo

Vivendo un periodo di urla

E eliminandolo

Ehi, mio piccolo adolescente festaiolo

Ho sentito la tua mancanza, sì

Mi sei mancato

Torna al testo

Ascolta su: