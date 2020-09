Bruce Springsteen – Ghosts: testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato alle ore 16 di giovedì 24 settembre 2020, Ghosts è il secondo singolo estratto da Letter To You, ventesimo album in studio di Bruce Springsteen, atteso il successivo 23 ottobre, a un anno di distanza dal precedente Western Stars. Il progetto è stato registrato in soli 5 giorni nel suo home studio nel New Jersey

Il testo e la traduzione in italiano di questa nuova canzone, che arriva dopo la title track Letter To You, rilasciata 2 settimane prima. Come le altre undici tracce del progetto, tre delle quali (Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest e Song for Orphans.) composte dal cantautore prima della registrazione di Greetings from Asbury Park, N.J., disco d’esordio pubblicato nel lontano 1972, anche questa è stata scritta dal Boss e prodotta con la collaborazione di Ron Aniello.

Ghosts è rock energico, con strofe che rievocano i tempi in cui questo grande artista suonava nelle sue prime band, e non è un caso, perché il disco ha visto l’apporto dei musicisti della E Street Band, sua storica band con la quale non faceva un album da molti anni.

Ghosts Bruce Springsteen Testo

I hear the sound of your guitar

Comin’ in from the mystic far

The stone and the gravel in your voice

Come in my dreams and I rejoice

It’s just your ghost

Moving through the night

Your spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

I’m alive and I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming’ home

Yeah, I’m comin’ home

The old buckskin jacket you always wore

Hangs on the back of my bedroom door

The boots and the spurs you used to ride

Click down the hall but never arrive

It’s just your ghost

Moving through the night

Your spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

I’m alive, I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming’ home

Your old Fender Twin from Johnny’s Music downtown

Still set on 10 to burn this house down

Count the band in then kick into overdrive

By the end of the set we leave no one alive

Ghosts runnin’ through the night

Our spirits filled with light

I need

Need you by my side

Your love and I’m alive





I shoulder your Les Paul and finger the fretboard

I make my vows to those who’ve come before

I turn up the volume, let the spirits be my guide

Meet you brother and sister on the other side

I’m alive

I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m comin’ home

Yeah I’m comin’ home





Bruce Springsteen – Ghosts traduzione

Sento il suono della tua chitarra

Proveniente dal mistico lontano

La pietra e la ghiaia nella tua voce

Vienimi in sogno e me ne rallegro

È solo il tuo fantasma

Che si muove nella notte

Il tuo spirito pieno di luce

Ho bisogno, ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e sono vivo

Sono vivo e riesco a sentire il sangue fremermi nelle ossa

Sono vivo e qui fuori da solo

Sono vivo e sto tornando a casa

Sì, sto tornando a casa

La vecchia giacca di pelle di daino che indossavi sempre

È appesa dietro la porta della mia camera

Gli stivali con speroni che usavi per cavalcare

Scattano in fondo al corridoio senza arrivare mai

È solo il tuo fantasma

Che si muove nella notte

Il tuo spirito pieno di luce

Ho bisogno, ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e sono vivo





Sono vivo, riesco a sentire il sangue fremermi nelle ossa

Sono vivo e qui fuori da solo

Sono vivo e sto tornando a casa

La tua vecchia Fender Twin dal centro di Johnny’s Music [Nota: Fender Twin e Twin Reverb sono amplificatori per chitarra realizzati da Fender Musical Instruments Corporation]

E’ ancora ferma sul 10 per bruciare questa casa

Conta la band e poi entra in overdrive

Alla fine del set non lasciamo nessuno vivo

Fantasmi che corrono nella notte

I nostri spiriti si riempirono di luce

Ho bisogno

Ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e sono vivi

Metto in spalla la tua Les Paul e tocco la tastiera

Faccio i miei voti a quelli che sono venuti prima

Alzo il volume, lascio che gli spiriti siano la mia guida

Ci vediamo dall’altra parte, fratello e sorella

Sono vivo

Riesco a sentire il sangue fremermi nelle ossa

Sono vivo e sono qui fuori da solo

Sono vivo e sto tornando a casa

Sì, sto tornando a casa