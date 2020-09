Gazzelle – Destri: ascolta il nuovo bel singolo (testo)

Destri, singolo di Gazzelle rilasciato il 25 settembre 2020 su Maciste Dischi, è una meravigliosa e malinconica canzone nella quale il protagonista ripensa ai bellissimi momenti trascorsi insieme alla persona che ama e con la quale, suo malgrado, non sta più insieme.

Il testo di questo coinvolgente brano del cantautore romano classe 1989, scritto di suo pugno e prodotto da Federico Nardelli & Giordano Colombo, che fa seguito all’ultima fortunata release Ora che ti guardo bene, pubblicata lo scorso aprile.

Dopo mesi di silenzio, eccezion fatta per la collaborazione con gli Zero Assoluto sulle note di Fuori Noi, il cantante capitolino torna con questa traccia che finisce dritta al cuore. Ecco le sue parole poche ore prima della release: “È sempre una sensazione strana quando esce una canzone nuova.. quando un pezzo di me si stacca e arriva un po’ ovunque. Boh, difficile da spiegare. Spero solo che questo ennesimo pezzo di me possa trovare qualche pezzo di voi e che si facciano compagnia un po’, insieme.”

Destri Gazzelle testo

(1a Strofa)

All’improvviso sei volata via

Lasciando indietro una nuvoletta

Almeno meritavo una bugia, chessò

Almeno l’ultima sigaretta

Siamo due fiori cresciuti male

Sul ciglio della tangenziale

All’ombra di un ospedale





(Pre-Rit.)

Te l’ho già detto una volta

Mi ricordavi il mare, le luci di natale

Gli schiaffi sul sedere e lo spazzolino uguale

La Panda manuale

Bruciare in una notte… come una cattedrale

(Rit.)

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

(2a Strofa)

A quando andava tutto a gonfie vele

E mi faceva stare bene

Che mischiavi romano ed inglese





(Pre-Rit.)

Te l’ho già detto una volta

Mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre

Le quattro del mattino, le Winston blu spezzate

Le facce come zombie

Svegliarti mentre dormi… come le ca**o di zanzare

(Rit.)

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

(Rit.)

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì