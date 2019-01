Gesaffelstein & The Weeknd nel nuovo singolo Lost in the Fire: audio, testo e traduzione

Il musicista e compositore francese Gesaffelstein, vi presenta la nuova entusiasmante produzione, impreziosita dalla collaborazione del cantautore e rapper canadese The Weeknd. Il brano è disponibile dall’11 gennaio 2019.

“Lost In The Fire” segna la terza collaborazione tra Gesaffelstein e The Weeknd, insieme nel 2018 in “I Was Never There” e “Hurt You” dall’EP My Dear Melancholy.

Come il precedente “Reset”, anche l’orecchiabile brano in oggetto avrà il compito di promuovere il secondo album in studio di Gesaffelstein intitolato Hyperion, che non ha ancora una release date ma che comunque uscirà quest’anno.

Per quel che concerne il significato, il protagonista del brano sembra essersi innamorato di una donna, con la quale vorrebbe avere figli e fare tanto sesso.

Lost in the Fire traduzione – Gesaffelstein & The Weeknd

[Strofa 1]

Voglio scoparti lentamente con la luce accesa (luce accesa, luce accesa, luce accesa)

Tu sei l’unica su cui ho puntato gli occhi (gli occhi, gli occhi, gli occhi)

Quel tipo di sesso a cui non potresti mai dare un prezzo (Prezzo, prezzo, prezzo)

Me lo tolgo, tu sei quella su cui scommetterò (scommetterò, scommetterò, scommetterò)

E voglio solo un bambino con la persona giusta

(Voglio solo un bambino con la)

Perché non potrei mai essere io a nasconderne uno1

(Non potrei nasconderlo)

[Pre-Ritornello]

E abbiamo perso molte cose nel fuoco

Mi ci è voluto un anno per scoprirlo (scoprirlo, scoprirlo)

[Ritornello]

Non posso perderti, piccola (non posso perderti)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Oh oh oh oh)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Non posso perderti, piccola

Oh-oh (Sì)

[Strofa 2]

Sono stanco di stare a casa da solo (a casa da solo)

Una volta avevo una ragazza al giorno (ragazza al giorno)

Sì, voglio che tu rimanga (voglio che tu rimanga, hey)

Hai detto che potresti essere attratta dalle donne (dalle donne)

Hai detto che stai attraversando una fase (attraversando una fase)

Tieni al sicuro il tuo cuore (tieni al sicuro il tuo cuore, oh)

Bene, piccola, puoi portare un’amica (Portare un amico)

Lei può montare sul tuo viso (sul tuo viso)

Mentre io ti scopo direttamente (mentre ti scopo direttamente, sì)

[Pre-Ritornello]

E abbiamo perso molte cose nel fuoco

Mi ci è voluto un anno per scoprirlo (scoprirlo, scoprirlo)

[Coro]

Non posso perderti, piccola (non posso perderti)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Oh-oh (oh-oh, oh-oh)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Oh-oh (Woah)

[Ponte]

Sono stanco di stare a casa da solo

Una volta avevo una ragazza al giorno (ragazza al giorno)

Ma voglio che tu rimanga (voglio che tu rimanga, hey)





[Coro]

Non posso perderti, piccola (non posso perderti)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Oh-oh (oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh)

Ooh, ooh-ooh-ooh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Non posso perderti, piccola (non posso perderti, piccola)

Oh-oh (oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh)

1 frecciatina a Drake, accusato di aver tenuto nascosto suo figlio Adonis?

Lost in the Fire testo

Autori: Ahmad Balshe, Nate Donmoyer, Gesaffelstein, DaHeala & The Weeknd.

[Verse 1]

I wanna fuck you slow with the lights on (Lights on, lights on, lights on)

You’re the only one I’ve got my sights on (Sights on, sights on, sights on)

Type of sex you could never put a price on (Price on, price on, price on)

I’ll take it off, you’re the one I’ll roll the dice on (Dice on, dice on, dice on)

And I just want a baby with the right one

(I just want a baby with the right—)

‘Cause I could never be the one to hide one

(I could never be the one to hide—)

[Pre-Chorus]

And we lost a lot of things in the fire

So it took a year for me to find out (Find out, find out)

[Chorus]

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

Oh-oh (Oh-oh)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

I can’t lose you, babe

Oh-oh (Yeah)

[Verse 2]

I’m tired of being home alone (Home alone)

I used to have a girl a day (Girl a day)

Yeah, I want you to stay (I want you to stay, hey)

You said you might be into girls (Into girls)

You said you’re going through a phase (Through a phase)

Keepin’ your heart safe (Keepin’ your heart safe, oh)

Well, baby, you can bring a friend (Bring a friend)

She can ride on top your face (Top your face)

While I fuck you straight (While I fuck you straight, yeah)

[Pre-Chorus]

And we lost a lot of things in the fire (Fire)

So it took a year for me to find out (Find out, find out)

[Chorus]

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

Oh-oh (Oh-oh, oh-oh)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

Oh-oh (Woah)

[Bridge]

I’m tired of being home alone

Used to have a girl a day (Girl a day)

But I want you to stay (I want you to stay, hey)

[Chorus]

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

Oh-oh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh)

Ooh, ooh-ooh-ooh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

I can’t lose you, babe (I can’t lose you, babe)

Oh-oh (Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh)

[Outro]

Ooh





