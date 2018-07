Drake – Emotionless: audio testo e traduzione del nuovo brano dall’album Scorpion

Il 29 giugno 2018 è uscito l’atteso quinto album in studio del rapper canadese Drake che si intitola Scorpion e Emotionless è la quarta traccia in scaletta, una delle più interessanti del progetto, anche perché fa un’ammissione che sta facendo parlare non poco i media.

In questo pezzo, che nel ritornello utilizza un campione del brano di Mariah Carey “Emotions” estratto dall’album omonimo del 1991, Drake riconosce di avere figlio di nome Adonis, tenuto nascosto ai mass media al fine di proteggerlo.

Fino all’uscita del disco, questa notizia non era ufficiale: ci aveva pensato non molti giorni fa il collega Pusha T, attraverso il diss rivolto al rapper di Toronto “The Story Of Adidon“, a svelare che Drake avesse un figlio concepito con la ex pornostar Sophie Brussaux. Molti pensavano fosse una bugia ma evidentemente non lo era.

Emotionless testo e traduzione – Drake (Download)

[Chorus: Mariah Carey]

You’ve got me feeling emotions, aye

Higher, ahhhhhhh

You’ve got me fe–

You, ohhhh

[Ritornello: Mariah Carey]

Mi hai fatto provare emozioni, sì

Superiori, ahhhhhhh

Mi hai fatto se-

Tu, ohhhh





[Verse 1: Drake]

Don’t link me

Don’t hit me when you hear this and tell me your favorite song

Don’t tell me how you knew it would be like this all along

I know the truth is you won’t love me until I’m gone

And even then the thing that comes after is movin’ on

I can’t even capture the feeling I had at first

Meetin’ all my heroes like seein’ how magic works

The people I look up to are goin’ from bad to worse

Their actions out of character even when they rehearse

Workin’ in the land of the free, the home of the brave

I gotta bring my brothers or else I feel out of place

Breakin’ speed records on roads that these niggas paved

And they don’t like that, it’s written all on they face

I don’t know how I’ma make it out of here clean

Can’t even keep track of who plays for the other team

Iconic duos rip and split at the seams

Good-hearted people are takin’ it to extremes

Leavin’ me in limbo to question what I believe

Leavin’ me to ask what’s their motive in makin’ peace

Leavin’ me to not trust anybody I meet

Leavin’ me to ask is there anybody like me?

[Strofa 1: Drake]

Non collegatemi

Non colpitemi quando ascolterete questo e non ditemi che è la vostra canzone preferita

Non ditemi come facevate a sapere che sarebbe stato così dall’inizio

So che la verità è che non mi amerai finché non sarò morto

E comunque quello che viene dopo sta andando avanti

Non riesco nemmeno far mia quella sensazione che avevo all’inizio

Incontrare tutti i miei eroi per vedere come funziona la magia

Le persone che ammiro vanno di male in peggio

Le loro azioni fuori dal normale anche quando fanno le prove

Lavorando nel paese della libertà, la patria dei coraggiosi

Devo portare i miei fratelli altrimenti mi sentirei fuori posto

Infrangere i record di velocità su strade che questi ne*ri hanno spianato

E questo a loro non piace, glielo si legge in faccia

Non so come farò a uscire da qui pulito

Non riesco nemmeno a capire chi gioca per l’altra squadra

Un iconico duo si strappa e si divide per scoppiare

La gente di buon cuore la stanno portando agli estremi

Lasciandomi nel limbo per criticare ciò in cui credo

Lasciandomi chiedere qual sia il loro movente per costruire la pace

Facendo in modo non mi fidi di nessuno

Lasciandomi chiedere “c’è qualcuno come me?”

[Chorus: Mariah Carey]

You’ve got me fe–

You, ohhhh

You’ve got me fe–

You, ohhhh, aye





[Ritornello: Mariah Carey]

Mi hai fatto se-

Tu, ohhhh

Mi hai fatto se-

Tu, ohhhh, sì

[Verse 2: Drake]

Missin’ out on my years

There’s times when I wish I was where I was

Back when I used to wish I was here

Missin’ out on my days

Scrollin’ through life and fishin’ for praise

Opinions from total strangers take me out of my ways

I’m tryna see who’s there on the other end of the shade

Most times it’s just somebody that’s under-aged

That’s probably just alone and afraid

And lashin’ out so that someone else can feel they pain

I always hear people complain about the place that they live

That all the people here are fake and they got nothin’ to give

Cause they been starin’ at somebody else’s version of-

That makes another city seem more excitin’ than it is

I know a girl whose one goal was to visit Rome

Then she finally got to Rome

And all she did was post pictures for people at home

Cause all that mattered was impressin’ everybody she’s known

I know another girl that’s cryin’ out for help

But her latest caption is “Leave me alone”

I know a girl happily married ’til she puts down her phone

I know a girl that saves pictures from places she’s flown

To post later and make it look like she still on the go

Look at the way we live

I wasn’t hidin’ my kid from the world, I was hidin’ the world from my kid

From empty souls who just wake up and look to debate

Until you starin’ at your seed, you can never relate

Breakin’ news in my life, I don’t run to the blogs

The only ones I wanna tell are the ones I can call

They always ask, “Why let the story run if it’s false?”

You know a wise man once said nothin’ at all

I’m exhausted and drained, I can’t even pretend

All these people takin’ miles when you give ’em an inch

All these followers but who gon’ follow me to the end

I guess I’ll make it to the end and I’ma find out then

[Strofa 2: Drake]

Sto sprecando i miei anni

Ci sono momenti in cui vorrei essere dove ero

Quando desideravo sempre di essere qui

Sto sprecando i miei giorni

Passando la vita in cerca di complimenti

I pareri di perfetti sconosciuti influenzano i miei metodi

Sto cercando di capire chi c’è dall’altra parte dell’oscurità

La maggior parte delle volte è solo qualche minorenne

Che probabilmente è solo e spaventato

E si sfoga in modo che qualcun altro possa sentire il suo dolore

Sento sempre gente che si lamenta del posto in cui vive

Che tutte le persone qui sono false e non hanno niente da dare

Perché stavano guardando la versione di qualcun altro

Che fa apparire un’altra città più eccitante di quanto non sia

Conosco una ragazza il cui unico obiettivo era visitare Roma

Poi finalmente è arrivata a Roma

E non ha fatto altro che pubblicare foto per la sua gente

Perché tutto ciò che contava era impressionare tutti quelli che conosceva

Conosco un’altra ragazza che implorava aiuto

Ma la sua ultima richiesta era “Lasciatemi in pace”

Conosco una ragazza felicemente sposata finché non mette giù il telefono

Conosco una ragazza che conserva le foto dei posti in cui è andata

Per postarle successivamente e far sembrare che sia ancora in viaggio

Guarda come viviamo

Non stavo nascondendo mio figlio dal mondo, stavo nascondendo il mondo da mio figlio

Da anime vuote che si svegliano con il solo obiettivo di discutere

Finché non guardi come sto io, non potrai mai capire

Ultime notizie sulla mia vita, non corro dai blogger

Gli unici con cui voglio parlare sono quelli che chiamo io

Chiedono sempre: “Perché la storia gira se è falsa?”

Sai che un uomo saggio una volta non disse nulla

Sono esausto e esaurito, non posso più fingere

Tutte queste persone si prendono il dito con tutta la mano

Tutti questi seguaci, ma chi mi seguirà fino alla fine

Immagino arriverò alla fine e lo scoprirò

[Outro: Mariah Carey]

You’ve got me fe–

You, ohhhh, aye

Higher, higher

You’ve got me fe–

You, ohhhh, aye

Higher, higher

[Conclusione: Mariah Carey]

Mi hai fatto se-

Tu, ohhhh, sì

Superiori, maggiori

Mi hai fatto se-

Tu, ohhhh, sì

Superiori, maggiori