Geôlier – Mamacita feat. Lele Blade: audio, testo e traduzione del brano

Mamacita feat. Lele Blade è la tredicesima traccia dell’album Emanuele, disco d’esordio del rapper Geôlier uscito l’11 ottobre 2019. Il brano è un misto tra italiano, dialetto napoletano e spagnolo.

Nel brano (il testo, la traduzione in italiano e l’audio ) prodotto da Dat Boi Bee, i due rapper campani fanno la corte a modo loro a una bella ragazza…

Geolier Mamacita testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Dat Boi Dee vamos al banco

Dat Boi Dee

No, no, fammell ricr a me sta cos

Hola mamacita

Tu lo sabes que esta noche estas con los terroristas

Je nun parl Spagnolo ma me piac si me chiamm papito

Teng a n’at pe man, n’a chiamm

Io este contigo, io este contigo

Hola mamacita

Tu lo sabes que esta noche estas con los terroristas

Je nun parl Spagnolo ma me piac si me chiamm papito

Teng a n’at pe man, n’a chiamm

Io este contigo, io este contigo

Papi, te chiamm mami

Ric si loca sultant pe grammi

Tu ancor e capì, stai nsiem e capi

E sbagliat tip a fa a tip cu mami

Ric si buena, par na guapa

Vuò fa a Latina nsiem e Latin

Cu nuij già stai appost senz che o dic

Acchiapp ‘tt e ser e n’a trov a matin

Nuij simm a rescinenz e Che Guevara

Tu parl tropp assai, pe me nun si brav

Sta nennell ven nsiem o nnammurat

Ma tant già se sap a port a cas

Hola guapa, guarda como stappa

Me dice soy bueno como coca blanca

Primm ngopp a panca, mo sto a Casablanca

Comm o casanova accumpar nta stanza

Hola mamacita

Tu lo sabes que esta noche estas con los terroristas

Je nun parl Spagnolo ma me piac si me chiamm papito

Teng a n’at pe man, n’a chiamm

Io este contigo, io este contigo

Hola mamacita

Tu lo sabes que esta noche estas con los terroristas

Je nun parl Spagnolo ma me piac si me chiamm papito

Teng a n’at pe man, n’a chiamm

Io este contigo, io este contigo

[Lele Blade]

Della calle revolucionario

Sto semp scetat, n’teng orario

O sann ‘tt quant o nomm nel barrio

Fa o brav te truov ‘tt o cuntrarij

Teng na Latina a cas che m’aspett

Ma nun m’arritir si n’se fann e sett

E parol meij te fann e buc mpiett

AK47, è nun rischio me manett

Scinn ca, te truov nta corrida, vien o tor

Chest me vo ma n’teng a cap pe fa ammor

Mamacita dice que soy loco

Nun vennimm e kilos, nun tuccamm o coco

Hola mamacita, se lo quiero una noche

Tu me quiero para toda la vida





Hola mamacita

Tu lo sabes que esta noche estas con los terroristas

Je nun parl Spagnolo ma me piac si me chiamm papito

Teng a n’at pe man, n’a chiamm

Io este contigo, io este contigo

Hola mamacita

Tu lo sabes que esta noche estas con los terroristas

Je nun parl Spagnolo ma me piac si me chiamm papito

Teng a n’at pe man, n’a chiamm

Io este contigo, io este contigo





Dat Boi Dee andiamo in banca

Dat Boi Dee

No, no, falla riprodurre a me questa cosa

Ciao bellezza

Non sai che stasera sei con i terroristi?

Io non parlo spagnolo ma mi piacerebbe se mi chiamassi papito

Potrei vedermi con un’altra tipa ma non la chiamo

Sto con te, sto con te

Ciao bellezza

Non sai che stasera sei con i terroristi?

Io non parlo spagnolo ma mi piacerebbe se mi chiamassi papito

Potrei vedermi con un’altra tipa ma non la chiamo

Sto con te, sto con te

Papi, ti chiamo mami

Dici vai pazza soltanto per i grammi

Tu ancora devi capire, stai insieme ai capi

Hai sbagliato tipa a fare la tipa con mami

Dici sei buona, sembri bella

Vuoi fare la Latina insieme ai Latini

Con noi stai già bene senza che lo dici

La trovo tutte le sere e non la trovo la mattina

Noi siamo la discendenza di Che Guevara

Tu parli troppo, per me non sei bravo

Questa ragazza viene insieme al fidanzato

Ma tanto già si sa che la porto a casa

Ciao bella, guarda come stappo

Mi dice sono buono come cocaina

Prima sulla panca, ora sono a Casablanca

Come casanova compaio nella stanza





Ciao bellezza

Non sai che stasera sei con i terroristi?

Io non parlo spagnolo ma mi piacerebbe se mi chiamassi papito

Potrei vedermi con un’altra tipa ma non la chiamo

Sto con te, sto con te

Ciao bellezza

Non sai che stasera sei con i terroristi?

Io non parlo spagnolo ma mi piacerebbe se mi chiamassi papito

Potrei vedermi con un’altra tipa ma non la chiamo

Sto con te, sto con te

[Lele Blade]

Rivoluzionario di strada

Sono sempre sveglio, non ho orari

Lo sanno tutti il nome del quartiere

Fai il bravo ti trovo tutto il contrario

A casa c’è una ragazza latina che mi aspetta

Ma non mi ritiro se non si fanno le sette

Le mie parole ti fanno un buco al petto

AK47, e non rischio le manette

Scendi, ti trovo alla corrida, vieni o torna

Questa mi desidera ma non sono mentalmente predisposto per fare l’amore

Mamacita dice che sono pazzo

Noi vendiamo i chili, tocchiamo la cocaina

Ciao bellezza, se mi concedo una notte

Tu mi chiedi di fare sesso tutta la vita

Ciao bellezza

Non sai che stasera sei con i terroristi?

Io non parlo spagnolo ma mi piacerebbe se mi chiamassi papito

Potrei vedermi con un’altra tipa ma non la chiamo

Sto con te, sto con te

Ciao bellezza

Non sai che stasera sei con i terroristi?

Io non parlo spagnolo ma mi piacerebbe se mi chiamassi papito

Potrei vedermi con un’altra tipa ma non la chiamo

Sto con te, sto con te

