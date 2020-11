System Of A Down – Genocidal Humanoidz: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Genocidal Humanoidz (audio, testo e traduzione in italiano) è una delle due nuove canzoni rilasciate dai SoaD il 6 novembre 2020, al fine di denunciare le atrocità commesse dalla Turchia e dall’Azerbaigian (insieme ai terroristi Isis), contro il popolo dell’Armenia e dell’Artsakh.

I proventi delle vendite di questo pezzo e dell’altro inedito Protect The Land, ma anche della nuova collezione di merchandising del gruppo rock statunitense capitanato da Serj Tankian, verranno utilizzati per fornire aiuti cruciali e disperatamente necessari e forniture di base per le persone colpite dagli orribili atti che accadono ad Artsakh per mano degli attuali regimi corrotti di Aliyev in Azerbaigian ed Erdogan in Turchia. E’ possibile acquistarli anche in questa pagina dedicata alla lodevole iniziativa.

Il brano in oggetto è stato scritto dagli stessi System Of A Down e prodotto da Daron Malakian. Era dalla bellezza di 15 anni che la band non rilasciava materiale inedito e in un sol giorno i numerosissimi fan del gruppo hanno avuto la gioia di ascoltare queste due nuove e gradevoli canzoni, anche se tristemente drammatiche. I sostenitori dei SoaD considereranno indubbiamente l’opportunità di scaricare queste due tracce come un atto di beneficenza e come segno di riconoscenza ai loro beniamini.

Testo Genocidal Humanoidz – SoaD

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Can you see us?

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

We never

Terrorists, we’re fighting and we’re never gonna stop

The prostitutes who prosecute have failed us from the start

You, me, us, them

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

We never

Terrorists we’re fighting and we’re never gonna stop

The prostitutes who prosecute have failed us from the start

Can you see us?

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

Persecution ends now

Guess who’s coming over to dinner

The genocidal humanoids

Teaching warfare to their children

The bastards that will be destroyed

Guess who’s coming over to dinner

The genocidal humanoids





Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

We never

Terrorists we’re fighting and we’re never gonna stop

The prostitutes who prosecute have failed us from the start

Can you see us?

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

Persecution ends

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil

Beating the devil

We never run from the devil

We never summoned the devil

We never hide from the devil





Genocidal Humanoidz traduzione

Riesci a vederci?

Battere il diavolo

Non scappiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

Battere il diavolo

Non fuggiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

Noi mai

Terroristi stiamo combattendo e non smetteremo mai

Le prostitute che perseguono ci hanno deluso fin dall’inizio

Tu, io, noi, loro

Battere il diavolo

Non fuggiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

Noi mai





Terroristi stiamo combattendo e non smetteremo mai

Le prostitute che perseguono ci hanno deluso fin dall’inizio

Riesci a vederci?

Battere il diavolo

Non scappiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

La persecuzione finisce adesso

Indovina chi viene a cena

Gli umanoidi genocidi

Insegnare la guerra ai loro figli

I bastardi che saranno distrutti

Indovina chi viene a cena

Gli umanoidi genocidi

Battere il diavolo

Non scappiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

Battere il diavolo

Non fuggiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

Noi mai

Terroristi stiamo combattendo e non smetteremo mai

Le prostitute che perseguono ci hanno deluso fin dall’inizio

Riesci a vederci?

Battere il diavolo

Non scappiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

La persecuzione finisce

Battere il diavolo

Non scappiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo

Battere il diavolo

Non scappiamo mai dal diavolo

Non abbiamo mai evocato il diavolo

Non ci nascondiamo mai dal diavolo