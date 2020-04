Nek – Perdonare: audio e testo del nuovo singolo d’incoraggiamento

Nonostante sia stato scritto molto tempo fa, Perdonare, singolo del cantautore Nek, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 10 aprile 2020 via Friends & Partners SpA / Warner Music Italy, è veramente molto attuale.

Il testo e l’audio di questa bella canzone d’amore ma anche e soprattutto di speranza, firmata dal cantante di Sassuolo con la collaborazione di Valerio Carboni, José Louis Pagan, Giulia Anania e Diego Cantero.

In tempi difficili come questi, il cantautore, al lavoro sul quindicesimo album in studio “Il mio gioco preferito: parte seconda”, ha scelto di non fermarsi, così ecco questo primo assaggio della nuova era discografica, a cui faranno seguito altri pezzi inediti che mi auspico, siano belli come questo.

Perché si tratta di una meravigliosa canzone in pieno stile Filippo Neviani, che interpretata in chiave attuale, invita l’ascoltatore a rialzarsi, a reagire a questo surreale periodo che vede gli italiani e non solo, costretti a stare in quarantena nelle proprie abitazioni, con un’Italia ferma, congelata da questa pandemia che prima o poi finirà e in questo lasso di tempo, non bisogna perdere la speranza e la forza di andare avanti.

Perdonare Nek testo

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Difficile volersi bene

non metterci mai le catene

la somma di tutti gli errori

ci ha reso comunque migliori

in mezzo al casino del mondo

negli occhi hai il senso profondo

di questa vita





[Strofa 2]

Difficile per ogni uomo

non restare sempre bambino

mi accetti per quello che sono

mi senti per quello che suono

e ora che giorno per giorno

ci metto il mio istinto, l’impegno

esiste soltanto averti accanto ed esserne degno

[Ritornello]

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui

tenendoci più forte per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

Vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

se ancora due destini dicono di sì

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

ti posso perdonare, perdonare

[Strofa 3]

Difficile crescere insieme

mischiare veleno col miele

la somma dei nostri difetti

insieme ci rende perfetti

e ora che giorno per giorno

ci metti il tuo istinto, l’impegno

senza regole esiste soltanto averti al centro ed esserne degno

[Ritornello 2]

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui

tenendoci più forte per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

se ancora due destini, dicono di si

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

tu mi sai perdonare, perdonare





[Ponte]

Così questo cuore ti è grato

e non ti darà per scontato

è tutto quello in cui credo

sei in tutto quello che vedo

e ora che abbiamo capito

e abbiamo spazio infinito

brindiamo al nostro passato, buttiamo alle spalle quello che è stato

[Ritornello]

Vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

se ancora due destini dicono di sì

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

amare, perdonare, perdonare.





Ascolta su: