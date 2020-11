Leggi il testo, la traduzione e il significato di “Gdzie jest biały węgorz ? (Zejście)” di Cypis

Leggi il testo, la traduzione in italiano e il significato di Gdzie jest biały węgorz ? (Zejście), singolo di Cypis rilasciato il 19 ottobre 2015 e racchiuso nell’album Największe Patologiczne Hity, uscito il 30 giugno 2017.

Testo Gdzie jest biały węgorz ? (Zejście) – Lyrics

[Refren]

Tylko jedno w głowie mam

Koksu pięć gram, odlecieć sam

W krainę zapomnienia

W głowie myśli mam

Kiedy skończy się ten stan

Gdy już nie będę sam

Bo wjedzie biały węgorz

Tylko jedno w głowie mam

Koksu pięć gram, odlecieć sam

W krainę zapomnienia

W głowie myśli mam

Kiedy skończy się ten stan

Gdy już nie będę sam

Bo wjedzie biały węgorz

[Zwrotka 1]

Ja pierdolę, ale mam zjazd

Nie chwytam gwiazd

Jak kłoda leżę

Nie wierzę

Co się dzieje

Jak kura z głodu pieję

Jak wilkołak do księżyca

W głowie dziury jak ulica

Przed twoją chatą

Rozpuszczam się jak baton

Który leży na blacie

Zejść jest jak nie wciągacie

Bracie kurwa ryj mi krzywi

W głowie burdel jak w TV

Mnie nie dziwi taki stan

Brak towaru, w myślach ćpam

Rade dam albo nie dam

Wszystko kurwa z chaty sprzedam

W sumie mam już przejebane

Wszystko jednak jest sprzedane

Ja pierdolę, same długi

Kinol jak u Tabalugi

Dzień drugi bez walenia

Gdzie jest wąż? biała chemia

Jebane zejście tak wykańcza

Jak by w chuja dziabła cię szarańcza

[Refren]

Tylko jedno w głowie mam

Koksu pięć gram, odlecieć sam

W krainę zapomnienia

W głowie myśli mam

Kiedy skończy się ten stan

Gdy już nie będę sam

Bo wjedzie biały węgorz

[Zwrotka 2]

Chemia party, chcę na narty

Do dilera a nie w Alpy

O żesz kurwa, chyba fiknę

Jak w nochala nic nie psiknę

Tak bardzo chce dotykać gwiazd

Ale nic z tego, bo mam zjazd

Totalne kurwa mega zejście

A marzy mi się smoka wejście

Masz hajsy? Ci też zalegam?

No to chuj, dziś już nie biegam

Chcę mieć kopa jak pantera

W krechę nie ma u dilera

Już nie na pewno nie

Chyba śmierć rozkłada mnie

Nic nie przełknę, mam dreszcze

Kurwa mać, ile jeszcze

Będzie trwał ten stan?

Śnił mi się koksu van

I hery gram tak dla smaku

Chcę się wozić w Cadillacu

Myślami po znajomych biegam

Lecz każdemu coś zalegam

Odpada opcja pożyczki

Bo przycinam jak nożyczki

[Refren]

Tylko jedno w głowie mam

Koksu pięć gram, odlecieć sam

W krainę zapomnienia

W głowie myśli mam

Kiedy skończy się ten stan

Gdy już nie będę sam

Bo wjedzie biały węgorz

[Zwrotka 3]

Syf jak na Discovery

Chcę wystrzelić jak z giwery

Chcę hery i inne bajery

W nosie pustak słychać szmery

Macie numer do Gargamela?

Może u niego w kotle jest hera?

Wiem głupoty pierdolę

Ale nie ma nic na stole

A w kieszeni jebana pustka

Przydała by się w totka szóstka

Albo chociaż jakaś czwórka

I bym leciał jak jaskółka

Jak pszczółka maja

Do ucha śpiewałaby mi Kayah

To są jaja, no nie wierzę

Wygięty leżę jak zdechłe zwierze

Gorączka w kurwę się nasila

Poharatany jak dupa fakira

Jak zdzira wymiętolony

Leżę kurwa rozpalony

Hej, Johnny, chciałbym posypać

I na łące jak królik brykać

Ale cały czas ten zjazd

Usycham jak wyrwany chwast





[Refren]

Tylko jedno w głowie mam

Koksu pięć gram, odlecieć sam

W krainę zapomnienia

W głowie myśli mam

Kiedy skończy się ten stan

Gdy już nie będę sam

Bo wjedzie biały węgorz





Gdzie jest biały węgorz traduzione

[Ritornello]

L’unica cosa nella mia testa

Sono cinque grammi di cocaina, volano via da soli

Sull’orlo dell’oblio

Ho dei pensieri nella testa

Quando finirà tutto questo sballo

Ogni volta che non sono solo

Perché verrà un’anguilla bianca

L’unica cosa nella mia testa

Sono cinque grammi di cocaina, volano via da soli

Sull’orlo dell’oblio

Ho dei pensieri nella testa

Quando finirà tutto questo sballo

Ogni volta che non sono solo

Perché verrà un’anguilla bianca

[Strofa 1]

Ca**o, sto andando giù

Non sto catturando nessuna stella

Steso come un sacco di patate

Non ci credo

Che cosa sta succedendo

Come una gallina affamata, canto

Come un lupo mannaro sulla luna

Ci sono buchi nella mia testa come una strada

Di fronte casa mia

Mi sto sciogliendo come una barretta (di cioccolato)

Che giace sul bancone

Vado giù quando non mi tiri su

Fratello, la mia faccia è fo**uta

C’è un casino nella mia testa come in TV

Non sono sorpreso da questo stato

Esaurito, sono drogato nella mente

ce la farò da solo o no

Vendo tutto ciò che è in casa mia

In realtà sono già fottuto

Eppure è già tutto venduto

Oh ca**o, solo debiti

Ho il naso come il Tabaluga [Nota: il “Tabaluga” è uno strano ibrido di dinosauro della serie televisiva polacca “Tabaluga”, trasmessa dal 1996 al 2004.]

Secondo giorno senza sniffare

Dov’è il serpente? Chimica bianca

La discesa è così dannatamente estenuante

Come se le locuste ti mordessero il ca**o

[Ritornello]

L’unica cosa nella mia testa

Sono cinque grammi di cocaina, volano via da soli

Sull’orlo dell’oblio

Ho dei pensieri nella testa

Quando finirà tutto questo sballo

Ogni volta che non sono solo

Perché verrà un’anguilla bianca





[Strofa 2]

Festa della chimica Voglio andare a sciare

Dallo spacciatore, non sulle Alpi

Oh cazzo, penso che morirò

Se non sniffo qualcosa al più presto

Voglio così tanto toccare le stelle

Ma niente di tutto questo perché non sniffo

Totale mega maledetta astinenza

E sogno di entrare come un drago

Hai soldi? Stai precipitando anche tu?

Bene, allora fan*ulo, da oggi non corro più

Voglio cacciare come una pantera

Non ci sono affari dallo spacciatore

Di sicuro non più

Penso che la morte mi stia distruggendo.

Non manderò giù niente, ho i brividi

Quanto ca**o ancora

Durerà questa condizione?

Ho sognato un furgone della coca

E grammi di eroina, solo per il gusto

Voglio guidare in una Cadillac

Ho messo sotto i miei amici col pensiero

Ma devo qualcosa a tutti

L’opzione di prestito è omessa

Perché sono tagliato come le forbici.

[Ritornello]

L’unica cosa nella mia testa

Sono cinque grammi di cocaina, volano via da soli

Sull’orlo dell’oblio

Ho dei pensieri nella testa

Quando finirà tutto questo sballo

Ogni volta che non sono solo

Perché verrà un’anguilla bianca

[Strofa 3]

Mer*a come su Discovery

Voglio sparare come da una pistola

Voglio eroina e altre robe

Si sentono i mormorii provenienti dal naso

Hai il numero di Gargamella?

Forse ha dell’eroina nel suo calderone?

So che sto dicendo un sacco di stron*ate

Ma non c’è niente sul tavolo

E la mia tasca è fo**utamente vuota

Un sei al supernenalotto sarebbe utile

O almeno un quattro

E volerei come una rondine

Come l’ape Maya

Kayah mi cantava nel’orecchio

Questo è uno scherzo, non ci credo

Giaccio piegato come un animale morto

La mia febbre sta peggiorando

Sfregiato come il cu*o di Fakir

Sono fo**uto come una sporca pu**ana

Steso con la febbre alta

Ehi Johnny, mi piacerebbe sniffare

E saltellare nel prato come un coniglio

Ma per tutto il tempo in astinenza

Appassisco come erbaccia

[Ritornello]

L’unica cosa nella mia testa

Sono cinque grammi di cocaina, volano via da soli

Sull’orlo dell’oblio

Ho dei pensieri nella testa

Quando finirà tutto questo sballo

Ogni volta che non sono solo

Perché verrà un’anguilla bianca

Il significato della canzone Gdzie jest biały węgorz

Questo brano parla della dipendenza di Cypis dalla cocaina e non solo, perché il cantante polacco è dipendente anche da altre droghe come l’eroina e capisce quali effetti collaterali esse abbiano (allucinazioni, esaurimento nervoso), in special modo quando si è in astinenza (sentirsi morire; stare male insomma) e ci si indebita al fine di acquistarla. La traduzione del titolo è “Dov’è l’anguilla bianca? (Discesa)”: l’anguilla bianca è ovviamente la droga, mentre per discesa, il cantante credo intenda l’astinenza.