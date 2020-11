Stefania Orlando: al GF Vip 5 suona la sua nuova contagiosa canzone Babilonia, che viene rilasciata (audio e testo)

Scritto insieme a Nicolò Angelosanti, in arte Nartico, Babilonia è il nuovo contagioso singolo di Stefania Orlando, rilasciato il 6 novembre 2020 per Novalis: leggi il testo e ascolta il coinvolgente brano.

Al Grande Fratello Vip 5 hanno fatto una bella sorpresa alla conduttrice televisiva e cantautrice romana classe 1066: la produzione ha fatto suonare la sua nuova canzone nella casa più spiata d’Italia, incisa dalla showgirl poco prima dell’ingresso nel reality show, con la collaborazione di questo giovanissimo autore e cantautore ternano e prodotto da Casamusica e Novalis Music.

Sempre dal 6 novembre, il brano è anche in rotazione radiofonica ed in poco tempo è già divenuto virale, contagiando un po’ tutti, me incluso, anche se la base sembra un qualcosa di già sentito, che tuttavia non riesco al momento ad individuare.

Stefania ha all’attivo un album “Su e giù” (2009) e dieci singoli, l’ultimo dei quali “Legami al letto”, risale al 2015.

Testo Babilonia – Canzone di Stefania Orlando

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[Strofa 1]

Le luci del tramonto

le fate del jet-lag

da tanto sto cercando

l’isola che non c’è

negroni o moscow mule

non so, decidi tu

la sabbia brucia i piedi

il vento che porta un reggaeton

la maglia Rolling Stones

[Pre-Ritornello]

Non si conta il tempo

il giorno passa in un’ora

notti con l’asfalto che si attacca alla suola

rivoluzione

un aquilone

(BABI, BABI)

[Ritornello]

Cercando Babilonia

ho trovato te

libri di Bukowski

sabbia e mare mossi

la tua pelle nera

come una grande festa

con il sole in testa

insieme siamo un quadro di Monet

Un fiume di gente

la luna si accende su questa sera

[Post-Ritornello]

Babilonia

Babilonia

Babilonia

Babilonia (aiaiaiai)

fino a notte fonda giocando ancora

Babilonia

Babilonia

Babilonia

Babilonia (aiaiaiai)

fino a notte fonda balliamo ancora

[Strofa 2]

Le stelle stanno in fila

come nella hall of fame

il bello arriva ora

(baby I’ll start the game)





Dai Vieni via con me

regalami un Chanel

portami adesso a vedere l’alba

come King Kong

sui tetti di New York

[Pre-Ritornello]

Puoi fermare il tempo riguardando una storia

o baciare ad occhi chiusi andando a memoria

rivoluzione

birra al limone

(BABI, BABI)

[Ritornello]

Cercando Babilonia

ho trovato te

libri di Bukowski

sabbia e mare mossi

la tua pelle nera

come una grande festa

con il sole in testa

insieme siamo un quadro di Monet

Un fiume di gente

la luna si accende su questa sera

(BABI, BABI)

[Post-Ritornello]

Babilonia

Babilonia

Babilonia

Babilonia (aiaiaiai)

fino a notte fonda giocando ancora

Babilonia

Babilonia

Babilonia

Babilonia (aiaiaiai)

fino a notte fonda balliamo ancora

[Ponte]

E se dovrò partire

perché un viaggio non può che finire

ho tenuto nelle mie valigie

un biglietto per te

in un posto così la notte non mi sembra vera

ma è da vivere, uoooh

(BABI, BABI)





Cercando Babilonia, uoooh, uoooh, uoooh

[Ritornello]

Come una grande festa

con il sole in testa

insieme siamo un quadro di Monet

Un fiume di gente

la luna si accende su questa sera

(BABI, BABI)

[Post-Ritornello]

Babilonia

Babilonia

Babilonia

Babilonia (aiaiaiai)

fino a notte fonda giocando ancora

Babilonia

Babilonia

Babilonia

Babilonia (aiaiaiai)

fino a notte fonda balliamo ancora

[Outro]

(BABI, BABI)