Tenth Sky – Mezzanotte: ascolta e leggi il testo della canzone

Mezzanotte è una contagiosa canzone dell’emergente Tenth Sky, pubblicata il 18 aprile 2020 per Basement Studio: ascolta e leggi il testo di quest’interessante brano, mentre sotto è presente il video.

Scritto di suo pugno e prodotto da Frenkli, questo pezzo ha fatto letteralmente innamorare decine e decine di migliaia di ascoltatori e ad oggi vanta oltre 550 mila ascolti su Spotify e oltre 300 mila su Youtube, tra il semplice audio e il filmato (editing di Edoardo Di Martino), risultando di gran lunga il singolo più apprezzato rilasciato finora questo giovane artista, sul quale al momento non si sa praticamente nulla. Sarà solo l’inizio di un percorso fatto di tante soddisfazioni?

Tenth Sky – Mezzanotte Testo

Ascolta su Apple Music

Alza un po’ il volume, non mi sento dai, ok

Ed è tardi

Ma non voglio dormire senza pensarti

E mi dispiace perché non son come gli altri

Ed il mondo là fuori non vuole amarci

E che vuoi farci?

E mi chiedo perché

Qua la notte passa ma non passi mai te

Vuoi essere la mia regina, sarò il tuo re

E resto solo finché non vieni con me

Vieni con me?

E sai, mi manchi

E so che è solo colpa mia se adesso piangi

E sai che al mio cuore hanno fatto troppi graffi

E no,non sono disegni come per gli altri

I miei sono reali

Mi hai detto

“resta,eri il mio unico sole in questa tempesta”

Ma non so come dirti che ho un altra in testa

E ho gli occhi rossi da quanto stanotte ho pianto

Non per colpa dell’erba

E sono stanco

Voglio iniziare da capo su un foglio bianco

E scrivere la mia vita tutta d’un fiato

Ma sicuro scriverei tutto sbagliato

É pure scontato, e dai





Mi ami perché non mi conosci

E vorrei dirti che non sono ciò che pensi

Che sicuramente ho più difetti che pregi

Però sto nel letto

E qua fa un po’ freddo

E nella testa penso troppe cose

Che sono un disastro e fuori piove col sole

Ed è tardi

Ma non voglio dormire senza pensarti

E mi dispiace perché non son come gli altri

Ed il mondo là fuori non vuole amarci

E che vuoi farci?

E mi chiedo perché

Qua la notte passa ma non passi mai te

Vuoi essere la mia regina, sarò il tuo re

E resto solo finché non vieni con me

Vieni con me?

Faccio un casino

Ti giuro che sarò il sole in mezzo a tutto sto buio

E che proverò a farti scordare di tutto

E a sorridere sette volte ogni minuto

E… dimmi che sono un pazzo

Dimmi ciò che vuoi

Che poi i problemi miei

Sono i problemi tuoi