Dat Boi Dee & Enzo Dong – ’Nnammurata: audio e testo della nuova canzone

’Nnammurata è il nuovo singolo del produttore napoletano Davide Totaro, in arte Dat Boi Dee, con la collaborazione di Vincenzo Mazzarella, meglio conosciuto come Enzo Dong. Leggi il testo e ascolta la canzone, scritta e composta dai due artisti.

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

Ahhhhh ye

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Sj tu c tien a me c pensav ajer no mo

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Ij nun song o tuoj sul quand t convien

Mo sceng ind o quartier, famm vre ca c tien

Sj no staser m vec ca guaglion da ajer

Mo sceng ind o quartier, m faj vre ca c tien

Sj tu m vuliv o ver me c pensav ajer no mo

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata





Ehy ehy

E t’hann mis e man nguoll ma nun s fa

T vuliv sulament ‘nnammura

O sacc ca tutt cos l’è dat, ess t’ha tradit cu nat

E mo chill o saj t starrà a cercà

E genitor suoj né vuò sntì

Ess dic ancor ca t’am, tu e jettat tutt e regal

E mo scinn nata vot che cumpar, l’è bloccat pur ngopp a whatsapp

Un ca t ver cu nat, e fot tu l’è cancellat

T’arrtir tutt e ser do local

Faj scen sul sj staj taggat

Ma mo staser staj mal, pchè nat t’è vasat

Nun saj sj t vò ben t vò ben, o vò sul parià

Scinn semb a per semb a per, nun t venn a piglià

St’amor a te t’atter a te t’atter e tu nun vuò cagnà

Cù te né maj sincer maj sincer e mo cià vuò cantà

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Sj tu c tien a me c pensav ajer no mo

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Ij nun song o tuoj sul quand t convien

Mo sceng ind o quartier, famm vre ca c tien

Sj no staser m vec ca guaglion da ajer

Mo sceng ind o quartier, m faj vre ca c tien

Sj tu m vuliv o ver me c pensav ajer no mo

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Ehy ehy

Ammor mj t pens, aro staj mo? Sta luntan da chill ca ciò vò

O saj sul senza cor facc for a chi c prov

T’ha dedicat na canzon, ma nun t’arricuord manc o nomm

Nun saj chell c prov nun m’è maj dat o perdon

Nun scinn chiù nsiem a me, m’arrtir sul cu me

Pchè t cerc e nun t trov, o saj ca p te ij c mor

Vogl sul nu vas da te, ma tu mo nun mo vuò dà

Nun m l’è ditt a vicin, ij nun t’agg maj tradit

M’arricord ca, lei nun er bella ma era bellissima

Quando passavo a prenderla sembrava Miss Italia

Era vicino a me, ora è lontanissima

Al punto che ora la vedo solo fotografata





Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Sj tu c tien a me c pensav ajer no mo

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata

Ij nun song o tuoj sul quand t convien

Mo sceng ind o quartier, famm vre ca c tien

Sj no staser m vec ca guaglion da ajer

Mo sceng ind o quartier, m faj vre ca c tien

Sj tu m vuliv o ver me c pensav ajer no mo

Ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata, ma qual ’Nnammurata





