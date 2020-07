Taylor Swift – cardigan: guarda il video e ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Testo cardigan di Taylor Swift

[1a Strofa]

Vintage tee, brand new phone

High heels on cobblestones

When you are young, they assume you know nothing

Sequin smile, black lipstick

Sensual politics

When you are young, they assume you know nothing

[Pre-Ritornello 1]

But I knew you

Dancin’ in your Levi’s

Drunk under a streetlight, I

I knew you

Hand under my sweatshirt

Baby, kiss it better, I

[Ritornello]

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite

[2a Strofa]

A friend to all is a friend to none

Chase two girls, lose the one

When you are young, they assume you know nothing

[Pre-Ritornello 2]

But I knew you

Playing hide-and-seek and

Giving me your weekends, I

I knew you

Your heartbeat on the High Line

Once in twenty lifetimes, I

[Ritornello]

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite

[3a Strofa]

To kiss in cars and downtown bars

Was all we needed

You drew stars around my scars

But now I’m bleedin’

‘Cause I knew you

Steppin’ on the last train

Marked me like a bloodstain, I

I knew you

Tried to change the ending

Peter losing Wendy, I

I knew you

Leavin’ like a father, running like water, I

But when you are young, they assume you know nothing

[Ponte]

But I knew you’d linger like a tattoo kiss

I knew you’d haunt all of my what-ifs

The smell of smoke would hang around this long

‘Cause I knew everything when I was young

I knew I’d curse you for the longest time

Chasin’ shadows in the grocery line

I knew you’d miss me once the thrill expired

And you’d be standin’ in my front porch light

And I knew you’d come back to me

You’d come back to me

And you’d come back to me

And you’d come back

[Ritornello]

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite





La traduzione di Cardigan





[1a Strofa]

Maglietta vintage, telefono nuovo

Tacchi a spillo su ciottoli

Quando sei giovane, danno per scontato che tu non sappia nulla

Sorriso con paillettes, rossetto nero

Politica sensuale

Quando sei giovane, danno per scontato che tu non sappia nulla

[Pre-Ritornello 1]

Ma ti ho conosciuto

Ballando nei tuoi Levi’s

Ubriaco sotto un lampione, io

Ti conoscevo

Mano sotto la mia felpa

Baby, baciala meglio, io

[Ritornello]

E quando mi sentivo come se fossi un vecchio cardigan

Sotto il letto di qualcuno

Su cui mi hai messo e hai detto che ero la tua preferita

[2a Strofa]

Un amico di tutti è un amico di nessuno

Insegui due ragazze, perdi quella giusta

Quando sei giovane, danno per scontato che tu non sappia nulla

[Pre-Ritornello 2]

Ma ti ho conosciuto

Giocando a nascondino e

Dandomi i tuoi fine settimana, io

ti conoscevo

Il tuo battito cardiaco sulla High Line

Una volta in venti vite, io

[Ritornello]

E quando mi sentivo come se fossi un vecchio cardigan

Sotto il letto di qualcuno

Su cui mi hai messo e hai detto che ero la tua preferita

[3a Strofa]

Da baciare in auto e nei bar del centro

Era tutto ciò di cui avevamo bisogno

Hai disegnato stelle attorno alle mie cicatrici

Ma ora sto sanguinando

Perché ti conoscevo

Facendo un passo sull’ultimo treno

Mi ha marchiata come una macchia di sangue, io

Ti conoscevo

Ho cercato di cambiare il finale

Peter sta perdendo Wendy, io

Ti conoscevo

Vai via così come un padre, scorrendo come l’acqua, io

Ma quando sei giovane, danno per scontato che tu non sappia nulla

[Ponte]

Ma sapevo che avresti indugiato come un bacio tatuato

Sapevo che avresti perseguitato tutti i miei se

L’odore di fumo sarebbe rimasto qui così a lungo

Perché sapevo tutto quando ero giovane

Sapevo che ti avrei maledetto per molto tempo

Inseguendo le ombre nella fila al supermercato

Sapevo che ti sarei mancata una volta che il brivido finiva

E che ti avrei ritrovato nella luce della mia veranda

E sapevo che saresti tornato da me

Saresti tornato da me

E saresti tornato da me

E saresti tornato





[Ritornello]

E quando mi sentivo come se fossi un vecchio cardigan

Sotto il letto di qualcuno

Su cui mi hai messo e hai detto che ero la tua preferita

Informazioni su sulla canzone di Taylor Swift,Cardigan

Il 23 luglio 2020, Taylor Swift ha annunciato a sorpresa la tracklist del suo nuovo album folklore e il giorno dopo l’ottavo album in studio della cantautrice statunitense è stato pubblicato dalla Republic Records.

La bella canzone in oggetto è il primo singolo estratto dal progetto (scritto e registrato durante il lockdown per il COVID-19) composto da sedici tracce inedite.

Scritto con la collaborazione di Aaron Dessner e prodotto da Jack Antonoff, il brano parla di una storia d’amore perduta e del perché l’amore giovanile resti spesso e in maniera permanente nei notri ricordi, lasciando un segno indelebile.

Il suggestivo video musicale è stato scritto e diretto dalla stessa popstar ed è stato in parte girato durante la pandemia sotto la supervisione di un ispettore medico

Cardigan Video e Audio