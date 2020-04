Frank Ocean – Cayendo: audio, testo e traduzione del brano in cui canta anche in spagnolo

Il testo e la traduzione in italiano di Cayendo, singolo rilasciato in digitale il 3 aprile 2020, in cui il rapper e cantautore statunitense Frank Ocean, canta anche in spagnolo. Il vinile di questo pezzo fu pubblicato il 19 ottobre 2019.

Ascolta questa lenta e dolce ballata, scritta di suo pugno e prodotta insieme a Daniel Aged, che nella terza e quarta riga dell’unica strofa, interpola Love Is Stronger Than Pride, brano del 1988 di Sade.

Qui l’artista classe 1997 canta quello che prova nei confronti della persona di cui è innamorato, che sembra non ricambiare gli stessi sentimenti e che anzi, probabilmente lo tradisce. Nonostante questo, egli canta che l’amerà ancora.

Frank Ocean – Cayendo Testo

[Chorus]

No hablará de mí, ni hablará de esto

Lo que él quiere de ti yo no se lo negaría

Si esto no me ha partío’, ya no me partiré nunca

Si puedo soportar lo que siento, ¿por qué me ‘toy cayendo?

[Verse]

You stood me up, you lay me down

You know too much, I can’t be proud

I still really, really love you, yes I do

When I still really, really love you, like I do

If you won’t, then I will

If you can’t, then I will

Is it love to keep it from you?

[Chorus]

No hablará de mí, ni hablará de esto

Lo que él quiere de ti yo no se lo negaría

Si esto no me ha partío’, ya no me partiré nunca

Si puedo soportar lo que siento, ¿por qué me ‘toy cayendo?

¿Acaso voy cayendo?





[Outro]

You stood me up, you lay me down

You know too much (Too much), I can’t be proud

I still really, really love you, yes I do





Cayendo Frank Ocean traduzione

[Ritornello]

Non parlerà di me, né parlerà di questo

Quello che vuole da te non lo negherei

Se non mi ha distrutto questo, non mi spezzerò mai

Se riesco a sopportare quello che provo, perché sto crollando?





[Strofa]

Mi hai dato buca, mi hai buttato giù

Sai troppe cose, non posso essere orgoglioso

Ti amo ancora davvero, sì, sì

Quando ti amo ancora, davvero, dico sul serio

Se non lo farai tu, allora lo farò io

Se non ci riesci tu, allora lo farò io

È amore tenertelo nascosto?

[Ritornello]

Non parlerà di me, né parlerà di questo

Quello che vuole da te non lo negherei

Se non mi ha distrutto questo, non mi spezzerò mai

Se riesco a sopportare quello che provo, perché sto crollando?

Sto forse crollando?

[Outro]

Mi hai dato buca, mi hai buttato giù

Sai troppe cose (troppe), non posso essere orgoglioso

Ti amo ancora davvero, sì, sì

