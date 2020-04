CNCO & Natti Natasha – Honey Boo: audio, video, testo e traduzione della canzone

In Honey Boo, singolo rilasciato il 3 aprile 2020 per Sony Music Latin, i CNCO duettano con la cantante dominicana Natti Natasha: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone e guarda il video ufficiale diretto dall’argentino Joaquín Cambre.

Nella gradevole canzone, prodotta da Rafa Rodriguez, il quintetto composto da Joel Pimentel, Christopher Vélez, Erick Brian Colón, Richard Camacho e Zabdiel De Jesús canta quello che potrei definire una sorta di colpo di fulmine reciproco.

Prima della release, era scoppiata su TikTok la Honey Boo Challenge, lanciata dalla stessa boy band statunitense sui social network, tratta dal set del video: un campo da basket all’aperto.

Ma qual è il significato di Honey Boo?

Honey boo è una persona speciale e rara: quando ne trovi non la la molli più. Solitamente sono bellissimi, hanno i capelli castani, amano parlare e piace loro anche la musica rap. Sono anche gentili, premurosi e sempre presenti quando ne hai bisogno. E’ difficile quindi tradurre questo termine. Singolarmente, queste due parole potrei tradurle con “tesoro” (honey), “ciccino, amoruccio” (boo).

Testo e Traduzione di Honey Boo

Passa alla traduzione in italiano

[Intro: CNCO & Natti Natasha]

(Honey, honey)

Pelo negro

Su boca que combina con mi besos

Puedo imaginarme cómo sabe hacerlo

Tan solo viendo (Tan solo viendo)

Cómo posa

Ya empecé a sentir las mariposa’

Roza mi cuerpo cuando baila y se le nota

Ay, que en la cama e’ otra cosa

[Pre-Coro: CNCO]

Siempre lista pa’l flash, una súper star

Ella está bendita entre todas las demás (Yeih)

Inspira maldad, de eso yo quiero probar

Baby, tú ‘tá rica, hoy te pongo pa’ llevar

[Coro 1: CNCO]

Honey boo

Nadie tiene más sex appeal que tú

Y por donde pasas eres el boom

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero (Eh, eh)

Honey boo (Honey, honey)

Nadie tiene más sex appeal que tú (Nadie)

Y por donde pasas eres el boom (Boom, boom, boom)

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

[Verso 1: Natti Natasha]

Pose, pose toda’ las posiciones (Yah)

Domino cuando estoy contigo como se supone (Mmm-mmm)

Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opcione’ (Mm-hm)

Pa’ complacerte nunca te vo’a poner condicione’ (Oh, no)

Honey boo, soy tu dulce como Bubbaloo

Aduéñate de mí a la mala, esa e’ la actitu’

Si mezclas la pasión con el alcohol se alarga el mood (ah)

Y yo no quiero que acabe

So, dime qué opinas tú, bebé (No, no)

[Verso 2: CNCO]

Todos te quieren probar

Pero aquí no hay pa’ los demás (Oh-oh)

Mami, tú eres el menú especial

De esta vaina nos vamo’ a escapar

Y nos ponemo’ loco’ como te gusta a ti (Loco, loco)

Y con una bomba de humo nos fugamo’ de aquí (Fugamo’ de aquí)

Y así agarramo’ vuelo (Vuelo)

Que a todo’ le den celo’ (Celo’)

Honey, de tu lista yo soy el primero

[Coro 2: Ambos, CNCO & Natti Natasha]

Honey boo

Siempre sobresalgo en la multitud (Ey; okey)

Y cuando yo paso, yo soy el boom (Tú eres el boom)

Tú me quiere’ de primero, pa’ mí primero (Bebé)

Honey boo (Honey, honey)

Nadie tiene más sex appeal que tú (Nadie)

Y por donde pasas eres el boom (Boom, boom, boom)

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero, ey

[Puente: CNCO & Natti Natasha]

Oh-oh, oh-oh

Honey, honey

Honey, honey

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

[Pre-Coro: Natti Natasha & CNCO]

Siempre lista pa’l flash (Eh) yna súper star (¡Wuh!)

Con cara de santa que te suele engañar (Yah)

Inspira maldad (Oh-ohh), de eso yo quiero probar

Baby, tú ‘tá rica, hoy te pongo pa’ llevar (Oh, yeah)





[Coro 3: CNCO & Natti Natasha]

Honey boo

Nadie tiene más sex appeal que tú (Oh-oh)

Y por donde pasas eres el boom

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

Honey boo (Honey, honey)

Siempre sobresalgo en la multitud (En la multitud)

Y cuando yo paso, yo soy el boom (Boom, boom, boom)

Tú me quiere’ de primero, pa’ mí primero, uh

[Outro: CNCO & Natti Natasha]

(Honey, honey)

Eh-eh, honey boo

(Honey, honey)

Honey boo

(Honey, honey; uh)

Yo te quiero de primero, pa’ mí primero

¿Qué quiene’ somo’?

CNCO, bebé

Na-Na-Natti Natt

A to’a la’ honey boo’ (Boom, boom, boom)

CNCO (Bebé)





Traduzione

Vai al testo

[Introduzione]

(Tesoro, tesoro)

Capelli neri

La sua bocca si abbina ai miei baci

Posso immaginare come come riesca a farlo

Semplicemente vedendo (Semplicemente vedendo)

Come si mette in posa

Ho già iniziato a sentire le farfalle allo stomaco

Quando balla sfiora il mio corpo e si capisce

Oh, che a letto è un’altra cosa

[Pre-Rit.]

Sempre pronta per i flash fotografici, una superstar

È una spanna sopra tutte le altre (Yeih)

Ispira malvagità, voglio provarla

Piccola, sei così bella, oggi ti porto via con me

[Rit. 1]

Ragazza unica

Nessuno ha più sex appeal di te

E ovunque tu vada sei il boom

Ti amo per primo, per me prima (Eh, eh)

Ragazza rara (Tesoro, tesoro)

Nessuno ha più sex appeal di te (nessuno)

E ovunque tu vada sei il boom (boom, boom, boom)

Ti amo per primo, per me prima





[Str. 1]

Posa, posa in tutte le posizioni (Yah)

Domino a dovere quando sono con te (Mmm-mmm)

Purché sono la prima nella tua lista di opzioni (Mm-hm)

Per compiacerti non ti darò condizioni (Oh no)

Ragazzo raro, sono il tuo dolcetto come le Bubbaloo [Nota: Bubbaloo è un marchio latinoamericano di gomma da masticare]

Prendi il controllo di me nel modo sbagliato, questo e lo spirito giusto

Se mischi la passione con l’alcol, il buon umore si prolunga (ah)

E non voglio che finisca

Quindi dimmi che ne pensi, baby (No, no)

[Str. 2]

Tutti vogliono provarti

Ma non te ne frega nulla degli altri (Oh-oh)

Bella, tu sei il menu speciale

Da questo posto scapperemo

E impazziremo come piace a te (Pazzi, pazzi)

E con una bomba fumogena ce ne andremo da qui (ce ne andremo da qui)

E spiccheremo il volo (volo)

Rendi tutti gelosi (gelosi)

Tesoro, della tua lista io sono il primo

[Rit. 2]

Tesoro

Ti distingui sempre tra la folla (Ehi, va bene)

E quando passo io, sono il boom (tu sei il boom)

Tu mi ami per primo, per me prima (piccola)

Tesoro (Tesoro, tesoro)

Nessuno ha più sex appeal di te (nessuno)

E ovunque tu vada sei il boom (boom, boom, boom)

Ti amo per primo, per me prima, ehi

[Ponte]

Oh-oh, oh-oh

Tesoro, tesoro

Tesoro, tesoro

Ti amo per primo, per me prima

[Pre-Rit.]

Sempre pronta per i flash fotografici, una superstar (Wuh!)

Con il faccino da santo che tende a ingannarti (Yah)

Ispira malvagità (Oh-ohh), voglio provarla

Piccola, sei così bella, oggi ti porto via con me (oh sì)

[Rit. 3]

Ragazza unica

Nessuno ha più sex appeal di te (Oh-oh)

E ovunque tu vada sei il boom

Ti amo per primo, per me prima

Ragazzo raro (Tesoro, tesoro)

Ti distingui sempre tra la folla (tra la folla)

E quando passo io, sono il boom (boom, boom, boom)

Tu mi ami per primo, per me prima, uh

