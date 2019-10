Camilo, Shakira, Pedro Capó – Tutu (Remix): audio, testo e traduzione

Rilasciato il 15 ottobre 2019 via Sony Music Latin, Tutu (Remix) è un singolo di Camilo, Shakira & Pedro Capó, nuova versione della hit Tutu, originariamente rilasciata il 9 agosto 2019. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa piacevole novità.

La cantautrice colombiana dona nuova linfa a questo contagioso pezzo, che ha ottenuto numeri veramente importanti, aggiungendo anche parole scritte di suo pugno. Beh che dire… sono certo che questa versione, che sta già divenendo virale, andrà ancora meglio della precedente.

Ricordo che la prima versione è stata dedicata a a Evaluna Montaner, fidanzata dell’artista colombiano Camilo Echeverry. Il brano racconta infatti attraverso bellissime parole che tutti vorrebbero sentirsi dire, il forte sentimento che si prova nei confronti di una persona di cui si è pazzamente innamorati, un amore fortunatamente ricambiato e molto solido.

Tutu Remix testo e traduzione — Shakira · Camilo · Pedro Capó

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

¿Cómo hacer pa’ no quererte? Las ganas que te tengo

¿Cómo hacer pa’ no perderte? Es contraproducente

El deseo que yo siento; ¿cómo satisfacerlo?

Me consume lentamente, eh-eh

[Coro]

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene hmm-mmm

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah-eh

[Post-Coro]

No hay nadie como tú, tú

Es que no hay nadie como tú, tú

No hay nadie como tú, tú

Es que no hay nadie como tú, tú, oh

[Verso]

¡Brra!

Tamo’ online como YouTube

Conecta’os como Bluetooth (Ey)

Si me deja’, yo soy la aguja

Y tú mi muñeca vudú, -dú (Vudú)

Yo te quiero pa’ mí, mí (Pa’ mí)

Si me dices que sí, sí (Que sí)

Me muero y me desmuero solo por ti, hah

[Puente]

Porque yo me acurruco solo contigo

Pongamo’ el aire en dieciséis pa’ morirnos de frío (Yeah, yeah)

Y vente pa’l la’o mío (Vente pa’l la’o mío)

Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo

[Pre-Coro]

¿Cómo hacer pa’ no quererte?

Yeah (Nadie como)

[Coro]

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene hmm-mmm

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah

[Post-Coro]

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

Es que no hay nadie como tú, tú

No hay nadie como tú, tú

Es que no hay nadie como tú, tú, oh (Nadie como tú)

[Puente]

Porque yo me acurruco solo contigo

Pongamo’ el aire en dieciséis pa’ morirnos de frío

Y vente pa’l la’o mío

Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo

[Pre-Coro]

¿Cómo hacer pa’ no quererte? Las ganas que te tengo

¿Cómo hacer pa’ no perderte? Eh-eh

[Coro]

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene hmm-mmm

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah





[Post-Coro]

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

Porque no hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (Nadie como tú)

Es que no hay nadie como tú, tú, oh (Nadie como tú)

[Outro]

La Tribu

Capó

Shakira, Shakira

Camilo, hmm-mmm





Come fare a non amarti? La voglia che ho di te

Come fare a non perderti? È controproducente

Il desiderio che io sento; Come soddisfarlo?

Mi logora lentamente, eh-eh

Te, te, nessuna come te, tu, sei insostituibile

Quel tuo corpo che mi ha già conquistata hmm-mmm

Tra un po’ vengo a cercarti, vengo a coccolarti, sì-eh

Non c’è nessuno come te, te

È che non c’è nessuno come te, te

Non c’è nessuno come te, te

È che non c’è nessuno come te, te, oh

Brra!

Siamo online come YouTube

Ci colleghiamo come Bluetooth (Ehi)

Se mi lasci, io sono lo spillo

E tu la mia bambola voodoo-doo (Voodoo)

Ti voglio solo per me, me (Per me)

Se mi dirai di sì, sì (sì)

Morirò e correrò in mutande solo per te, ah

Perché mi raggomitolo solo con te

Mettiamo il condizionatore a 16 gradi per morire di freddo (Sì, sì)

E ti girerai dal lato mio (ti girerai dal lato mio)

Che i miei baci improvvisamente ti serviranno da cappotto

Come fare a non amarti?

Si (nessuna come)





Te, te, nessuna come te, tu, sei insostituibile

Quel tuo corpo che mi ha già conquistata hmm-mmm

Tra un po’ vengo a cercarti, vengo a coccolarti, sì

Non c’è nessuno come te, te (nessuna come te)

È che non c’è nessuno come te, te

Non c’è nessuno come te, te

È che non c’è nessuno come te, te, oh (nessuna come te)

Perché mi raggomitolo solo con te

Mettiamo il condizionatore a 16 gradi per morire di freddo

E ti girerai dal mio lato

Che i miei baci improvvisamente ti serviranno da cappotto

Come fare a non amarti? La voglia che ho di te

Come fare a non perderti? Eh-eh

Te, te, nessuna come te, tu, sei insostituibile

Quel tuo corpo che mi ha già conquistata hmm-mmm

Tra un po’ vengo a cercarti, vengo a coccolarti, sì

Non c’è nessuno come te, te (nessuna come te)

È che non c’è nessuno come te, te (nessuna come te)

Non c’è nessuno come te, te (nessuna come te)

È che non c’è nessuno come te, te, oh (nessuna come te)

Ascolta su: