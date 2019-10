Franco Battiato e l’ultimo album Torneremo Ancora con la Royal Philharmonic Concert Orchestra: info e titoli delle canzoni

Torneremo Ancora è l’ultimo nonché 31esimo album in studio del cantautore siciliano Franco Battiato, in uscita il 18 ottobre 2019 via RCA Records / Sony Music Italy, a 5 anni dall’ultima fatica discografica Joe Patti’s experimental group. I titoli delle canzoni presenti in quest’ultimo lavoro di questo grandissimo artista catanese, che come ben saprete, non è in buone condizioni di salute. Mi auguro col cuore che presto stima meglio.

Anticipato dall’unico brano inedito e omonimo, il disco, la cui pubblicazione è a cura del fratello maggiore Michele e del manager Francesco Cattini, racchiude quattordici grandi successi dell’artista, tra i più rappresentativi dell’originalissima opera del Maestro, registrati nel 2017 in occasione di alcuni live effettuati in Italia insieme alla Royal Philharmonic Concert Orchestra di Londra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli, con l’intento di includerli in un futuro progetto discografico.





Da “L’era del cinghiale bianco” fino a ”La cura”, brano che nelle ultime settimane sembra molto popolare e non è difficile intuire il perché. Solo qualche settimana fa, centinaia di persone, alcune delle quali provenienti dalle più svariate parti del mondo, si riunirono davanti l’uscio della Villa del Maetro, dove vive con la sua patologia insieme al fratello Michele e iniziò a cantare proprio La Cura, al fine di manifestare affetto e vicinanza all’artista, e per fare ciò, non potevano che intonare la canzone icona dell’amore senza confini, senza età, senza sesso.

Noi Due tracklist (Gigi D’Alessio album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD, Vinile e Download – Download su iTunes

Torneremo ancora 3:37 Come un cammello in una grondaia 3:26 Le sacre sinfonie del tempo 3:41 Lode all’inviolato 3:07 L’animale 3:05 Tiepido aprile 3:14 Povera patria 3:53 Te lo leggo negli occhi 3:05 Perduto amor 2:28 Prospettiva Nevsky 3:22 La cura 4:04 I treni di Tozeur 2:59 E ti vengo a cercare 3:48 Le nostre anime 4:06 L’era del cinghiale bianco (Live) 3:26