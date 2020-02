Ozuna – 100 Preguntas: audio, video, testo e traduzione del brano

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di 100 Preguntas, singolo del portoricano Ozuna, rilasciato il 13 febbraio 2020 via Aura Music Corp.

La nuova gradevole canzone è stata scritta con la collaborazione di Xavier Semper, Weezy Kingz, DJ Luian, Jowny Boom Boom, Hydro & Hi Music Hi Flow ed è stata rilasciata in prossimità del San Valentino, il che non è un caso.

Nel lento e tutto sommato romantico brano, il cantante cerca infatti di “consolare” una ragazza che è appena stata lasciata dal fidanzato. Nel video, che oltre al cantante vede protagoniste diverse persone, tra le quali un bambino e una bambina, amore e affetto la fanno da padrone.

Ozuna – 100 Preguntas Testo

[Intro]

(Jaja; uoh, oh)

Tu amiga me contó (Me contó)

Que el noviecito que tenía’ te dejó (Te dejó, oh)

Que me aprovechara de la situación (Woh, oh)

No te quiero a ti, pero te quiero hoy (Te quiero hoy)

Espérame, que por ahí voy (Que por ahí voy)

[Coro]

Si tienes pregunta’, que te las contesten mis gana’, eh (Gana’)

Quédate hasta mañana (Ah)

Si tú eres fuego, bebé, lo soy también (Tú eres fuego)

Quiero dejar recuerdo’ adentro de tu piel (Dejar recuerdo’)

Si tienes pregunta’, que te las contesten mis gana’, eh (Gana’)

Quédate hasta mañana

Si tú eres fuego, bebé, lo soy también (Tú eres fuego)

Quiero dejar recuerdo’ adentro de tu piel (Dejar recuerdo’)

[Verso 1]

(Oh-oh; Ozuna)

Solo contigo dejo todo fluir (Todo fluir)

No me siento bien, bebé, si no es junto a ti (No es junto a ti)

¿Por qué prefieres todo así sabiendo que yo te quiero aquí? (Yo te quier)

Crees que yo te voy a herir (Oh-oh), amenaza’ con que te vas a ir (Eh)

[Pre-Coro]

Y me engaño

Cuando sé que tu amor me hace daño (-gaño; me hace daño)

¿Cómo demuestro que te extraño? (-traño)

Si decides perderte, te acompaño (Oh-oh, oh-oh)

Y aunque pasen los año’, me engaño





[Coro]

Si tienes pregunta’, que te las contesten mis gana’, eh (Gana’)

Quédate hasta mañana

Si tú eres fuego, bebé, lo soy también (Tú eres fuego)

Quiero dejar recuerdo’ adentro de tu piel (Dejar recuerdo’)

Si tienes pregunta’, que te las contesten mis gana’, eh (Gana’)

Quédate hasta mañana (Oh-oh, oh-oh)

Si tú eres fuego, bebé, lo soy también

Quiero dejar recuerdo’ adentro de tu piel (Dejar recuerdo’)

[Outro]

Woh, oh

Ozuna

Dímelo, Luian

Jowny

Hydro

Mambo Kingz, eh

Hi Music Hi Flow





La traduzione in italiano di 100 Preguntas

La tua amica mi ha raccontato (Me l’ha detto)

Che il tuo ragazzo ti ha lasciato (ti ha lasciato, oh)

Di approfittare della situazione (Woh, oh)

Non ti amo, ma oggi si (oggi ti amo)

Aspettami, sto arrivando (sto arrivando)

Se hai delle domande che rispondono al mio desiderio, eh

Resta sveglia fino a domani (Ah)

Se sei ardente, piccola, anch’io lo sono (sei il fuoco)

Voglio lasciare un ricordo nella tua pelle (lasciare un ricordo)

Se hai delle domande che rispondono al mio desiderio, eh

Resta sveglia fino a domani

Se sei ardente, piccola, anch’io lo sono (sei il fuoco)

Voglio lasciare un ricordo nella tua pelle (lasciare un ricordo)





(Oh-oh; Ozuna)

Solo con te lascio scorrere tutto (scorrere tutto)

Non sto bene, baby, se non accanto a te (non accanto a te)

Perché preferisci tutto questo sapendo che voglio che tu stia qui? (Ti voglio)

Credi che ti ferirò (Oh-oh), minacci che te ne vai (Eh)

E mi ha preso in giro

Quando so che il tuo amore mi sta facendo male

Come posso dimostrare che mi manchi? (-Traño)

Se decidi di perderti, vengo con te (Oh-oh, oh-oh)

E anche se gli anni passano, mi sono fatto illusioni

Se hai delle domande che rispondono al mio desiderio, eh

Resta sveglia fino a domani

Se sei ardente, piccola, anch’io lo sono (sei il fuoco)

Voglio lasciare un ricordo nella tua pelle (lasciare un ricordo)

Se hai delle domande che rispondono al mio desiderio, eh

Resta sveglia fino a domani (Oh-oh, oh-oh)

Se sei ardente, piccola, anch’io lo sono

Voglio lasciare un ricordo nella tua pelle (lasciare un ricordo)

