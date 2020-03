Sweet Night – V (BTS): video, audio, testo e traduzione della canzone

Sweet Night è un singolo di Kim Tae-hyung, in arte V (dei BTS), pubblicato il 13 marzo 2020 per la colonna sonora di ITAEWON CLASS, serie tv sudcoreana disponibile su Netflix dal successivo 28 marzo. Questo vivace adattamento dell’omonimo webtoon di grande successo, vedrà protagonista Park Seo-jun e la trama presa direttamente dal sito Netflix recita: “In un vivace quartiere di Seoul, un ex detenuto e i suoi amici combattono contro un rivale influente per realizzare l’ambizioso sogno di aprire un bar”.

il testo, traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questa bella canzone interamente in inglese, scritta con la collaborazione di Arschtritt Lindgren, Melanie Joy Fontana, Adora & Hiss Noise e prodotta insieme a Hiss Noise.

La soundtrack è divisa in dodici parti (almeno per il momento) e il brano in oggetto, disponibile anche nella versione strumentale, rappresenta la dodicesima. Su Wikipedia in inglese trovate i titoli dei brani e i cantanti.

Questa canzone indie pop è stata creata pensando ai fan di V, per aiutarli a guarire quando la ascoltano. V è stato attivamente coinvolto nella creazione del brano, anche quando si è trattato di scegliere gli strumenti adatti al suono specifico che aveva in mente. La sua partecipazione alla colonna sonora di Itaewon Class, è avvenuta grazie alla sua lunga amicizia che lo lega a Park Seo Joon.

V – Sweet Night testo e traduzione

[Verse 1]

On my pillow

Can’t get me tired

Sharing my fragile truth

That I still hope the door is open

‘Cause the window

Opened one time with you and me

Now my forever’s falling down

Wondering if you’d want me now

[Chorus]

How could I know

One day, I’d wake up feeling more

But I had already reached the shore

Guess we were ships in the night, night, night

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

We were ships in the night, night, night





[Verse 2]

I’m wondering, are you my best friend?

Feels like a river’s rushing through my mind

I wanna ask you if this is all just in my head

My heart is pounding tonight, I wonder

If you are too good to be true

And would it be alright if I

Pulled you closer

[Chorus]

How could I know

One day, I’d wake up feeling more

But I had already reached the shore

Guess we were ships in the night, night, night

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

We were ships in the night, night, night





La traduzione

[Str. 1]

Sul mio cuscino

Non riesco a stancarmi

Condivido la mia fragile verità

Continuo a sperare che la porta sia aperta

Perché la finestra

Tra me e te si è aperta una volta

Ora che il mio per sempre sta crollando

Mi chiedevo se ora mi vorresti

[Rit.]

Come potrei saperlo

Un giorno vorrei svegliarmi e provare di più

Ma ho già raggiunto la riva

Forse eravamo navi che si incontravano nella notte, notte, notte

Ah ah ah ah ah ah

Ah ah ah ah ah ah

Eravamo due navi della notte, notte, notte

[Str. 2]

Mi chiedo, sei il mio migliore amico?

E’ come se un fiume mi scorresse nella testa

Volevo chiederti se tutto questo è solo nella mia testa

Mi sta battendo forte il cuore stasera, mi chiedo

Se sei troppo bello per essere vero

E sarebbe giusto se io

Ti facessi avvicinare

[Rit.]

Come potrei saperlo

Un giorno vorrei svegliarmi e provare di più

Ma ho già raggiunto la riva

Forse eravamo navi che si incontravano nella notte, notte, notte

Ah ah ah ah ah ah

Ah ah ah ah ah ah

Eravamo due navi della notte, notte, notte

