Aiello – “Che canzone siamo” è il nuovo singolo (testo)

Rilasciato il 16 ottobre 2020 su RCA Records / Sony Music, Che canzone siamo (il testo) è un singolo del cantautore cosentino Aiello, scritto di suo pugno e prodotto da Alessandro Forte & Iacopo Sinigaglia.

Dopo lo straordinario successo di VIENIMI (a ballare), una delle hit della scorsa estate certificata Oro, l’artista calabrese torna con questa gradevole ballata contemporanea figlia del new pop del cantante, contaminato da differenti generi.

In quest’occasione, Antonio mescola con una certa potenza ed empatia, cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban, esprimendo l’importanza di riconoscere in una canzone condivisa, la love story e alcuni ricordi indelebili.

Nella nuova canzone, il cantautore racconta infatti la fine di una storia d’amore, ma il peggio sembra essere passato quando ci si rende conto che incontrarsi è stato bellissimo, ma che allo stesso tempo lasciarsi è stato un bene per entrambi.

[Strofa 1]

Incontrarsi è stata una fortuna esattamente

come perdersi, come perderti

maledetta Roma e le canzoni della notte

nelle macchine

non accenderla

se poi è l’ultima

[Ritornello 1]

Non mi hai detto che canzone siamo

e adesso non so scordarti

che qualsiasi musica alla radio

sembra quella nostra giusta

per scappare al mare

per svegliarsi assieme

e fare l’amore

e mangiare bene

[Strofa 2]

Ho trovato cicatrici sotto il letto che piangevano

le ho lasciate lì

non le trovo più

ho incontrato la vicina che ti odiava e mi ha sorriso un po’

come a dire che

fortuna che non c’è





[Ritornello 2]

Non mi hai detto che canzone siamo

e adesso non so scordarti

e qualsiasi musica alla radio

sembra quella nostra giusta

non mi hai detto che indirizzo siamo

e adesso non so trovarti

che qualsiasi bici, moto e auto

sembrano portarmi a te

per scappare al mare

per dormire insieme

e fare l’amore

e mangiare bene

[Conclusione]

Incontrarsi è stata una fortuna esattamente

come perdersi

come perderti