Ascolta la canzone “Florida” di Loredana Bertè ft. Nitro. Dai anche un’occhiata al testo del singolo e al videoclip ufficiale.

Canzone uscita il 5 novembre 2021, “Florida”, interpretata dall’amatissima regina del rock italiano Loredana Bertè e dal rapper Nitro, è una hit che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Strofa 1

Loredana Bertè

Anita di Fellini dentro la fontana

Facciamo festa in strada come all’Avana

Qui trema tutto mentre ballo un dembow

In piedi sopra un tavolo, inizia il vero show, oh

Mi ricordi la dea della fertilità

Meriti dieci come voto di non castità

Altro che chimica, qui vince la fisica

Viva la fisica

Ritornello

Loredana Bertè

Florida, Florida (Eh)

Sei la mia Florida (Oh, oh)

Vedo l’oceano blu riflesso nei tuoi occhi

È un’onda alcolica (Oh, oh)

Florida, Florida (Eh)

Sei la mia Florida (Oh, oh)

Sei così tenera che ballano le statue

Le goccioline sulle bibite ghiacciate

Strofa 2

Nitro

Florida, Florida

Quando vuoi, mi trovi fuori dalla solita noia

Matcho vodka ed acqua tonica

Solo idroponica, giro assieme a gente iconica

Famosa, non in posa e senza bodyguard

Come in gyal, give me some entertainment

Siamo arrivati al rooftop partendo dal basement, baby

Più che una coppia, siamo uno statement

Muévelo come se Fashion Nova paga il placement

Ritornello

Loredana Bertè

Florida, Florida (Eh)

Sei la mia Florida (Oh, oh)

Vedo l’oceano blu riflesso nei tuoi occhi

È un’onda alcolica (Oh, oh)

Florida, Florida (Eh)

Sei la mia Florida (Oh, oh)

Sei così tenera che ballano le statue

Le goccioline sulle bibite ghiacciate

Bridge

Loredana Bertè e Nitro

Florida, Florida

Altro che chimica, qui vince la fisica

Che bella Florida, Florida

Così giunonica, come Sophia, iconica

Florida, Florida

Quando vuoi, mi trovi fuori dalla solita noia

Matcho vodka ed acqua tonica

Solo idroponica, giro assieme a gente iconica

Famosa, non in posa e senza bodyguard

Ritornello e conclusione

Loredana Bertè

Florida, Florida (Eh-eh, oh-oh)

Sei la mia Florida (Oh, oh)

Sei così tenera che ballano le statue

Le goccioline sulle bibite ghiacciate

Il video ufficiale di Florida

Giordano Caforio