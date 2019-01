Flora Cash – You’re Somebody Else: audio, video, testo, traduzione e remixes della canzone

You’re Somebody Else è il primo singolo di successo dei Flora Cash, pubblicato nel dicembre 2017 ma trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali solo dall’11 gennaio 2019. Questa particolare canzone è estratta dal secondo album Nothing Lasts Forever (And It’s Fine), uscito nell’aprile 2017 ricevendo molti apprezzamenti da parte della critica.

Visto l’ottimo riscontro, in seguito sono uscite altre versioni, nello specifico, dal 24 luglio 2018 è disponibile la versione acustica mentre dal successivo 14 dicembre i remixes di Frank Pole, Young Bombs e Tschax.

Il brano del duo Alt-pop composto da Cole Randall e Shpresa Lleshaj, che tra le altre cose sono marito e moglie, vanta oltre 15 milioni di streams ed è tra i pezzi della scena alternativa più shazammati dell’anno.

Disponibile dal 4 novembre 2018, il video ufficiale non ha tuttavia avuto la stessa viralità del lyric video (uscito comunque due mesi prima) superando di poco il milione di views, almeno fino ad oggi. Per vedere il filmato che accompagna la canzone, scritta e prodotta dal duo, cliccate sull’immagine.

You’re Somebody Else – Flora Cash – Traduzione

[Strofa 1]

Ho visto quella parte di te

Che solo quando sarai più grande vedrai anche tu

Vedrai anche tu

Avevo le carte migliori

Ma ogni colpo di fortuna ha una perdita di sangue

Ha una perdita di sangue

Hai tenuto l’equilibrio del tempo

Che solo alla cieca potevo leggerti

Ma ci riuscivo

Come mi hai detto

Di andare avanti lentamente

Non è una corsa verso alla fine

[Ritornello]

Beh, sembri te stesso

Ma tu sei qualcun altro

Solo che non è in superficie

Beh, parli come te

No, però sento qualcun altro

Ora mi stai facendo innervosire

[Strofa 2]

Eri la parte migliore

Di ogni pezzo di cuore pulsante che avevo

Qualsiasi cosa io cosa avessi

Finalmente mi sono seduto da solo

Carne e ossa nere come la pece

Non riuscivo a credere che te ne fossi andata

[Ritornello]

Beh, sembri te stesso

Ma tu sei qualcun altro

Solo che non è in superficie

Beh, parli come te

No, però sento qualcun altro

Ora mi stai facendo innervosire

Beh, sembri te stesso

Ma tu sei qualcun altro

Solo che non è in superficie

Beh, parli come te

No, però sento qualcun altro

Ora mi stai facendo innervosire

[Ponte]

Dove siamo?

Dove siamo?

[Ritornello]

Beh, sembri te stesso

Ma tu sei qualcun altro

Solo che non è in superficie

Beh, parli come te

No, però sento qualcun altro

Ora mi stai facendo innervosire

Beh, sembri te stesso

Ma tu sei qualcun altro

Solo che non è in superficie

Beh, parli come te

No, però sento qualcun altro

Ora mi stai facendo innervosire

[Outro]

Ho visto quella parte di te

Che solo quando sarai più grande vedrai anche tu

Vedrai anche tu

You’re Somebody Else testo – Flora Cash

[Verse 1]

I saw the part of you

That only when you’re older you will see too

You will see too

I held the better cards

But every stroke of luck has got a bleed through

It’s got a bleed through

You held the balance of the time

That only blindly I could read you

But I could read you

It’s like you told me

Go forward slowly

It’s not a race to the end

[Chorus]

Well you look like yourself

But you’re somebody else

Only it ain’t on the surface

Well you talk like yourself

No, I hear someone else though

Now you’re making me nervous

[Verse 2]

You were the better part

Of every bit of beating heart that I had

Whatever I had

I finally sat alone

Pitch black flesh and bone

Couldn’t believe that you were gone

[Chorus]

Well you look like yourself

But you’re somebody else

Only it ain’t on the surface

Well you talk like yourself

No, I hear someone else though

Now you’re making me nervous

Well you look like yourself

But you’re somebody else

Only it ain’t on the surface

Well you talk like yourself

No, I hear someone else though

Now you’re making me nervous

[Bridge]

Where are we?

Where are we?

[Chorus]

Well you look like yourself

But you’re somebody else

Only it ain’t on the surface

Well you talk like yourself

No, I hear someone else though

Now you’re making me nervous

Well you look like yourself

But you’re somebody else

Only it ain’t on the surface

Well you talk like yourself

No, I hear someone else though

Now you’re making me nervous

[Outro]

I saw the part of you

That only when you’re older you will see too

You will see too





Chi sono i Flora Cash

I Flora Cash sono un duo indie pop svedese-americano composto da Shpresa Lleshaj e Cole Randall, che si incontrò nel 2012 su SoundCloud, quando Lleshaj iniziò a commentare i brani che Randall pubblicava nella piattaforma e da allora, i due scoprirono di apprezzare la musica di entrambi. Dopo essersi incontrati di persona a Minneapolis, città di Randall, iniziarono a lavorare insieme in Svezia e da lì nascono i Flora Cash, duo che ha deciso, almeno per il momento, di non spiegare il perché di questo nome.

Il 12 dicembre 2012 rilasciano quindi il primo EP Mighty Fine, mentre il 13 giugno 2013 fu la volta del secondo EP “Made It For You” e lo stesso anno i due si sono sposati. Il 20 settembre 2014 pubblicano il terzo EP “I Will Be There”. Nel 2015 aver firmano un contratto con l’etichetta svedese Icons Creating Evil Art e nel marzo 2016 rilasciano il disco d’esordio “Can Summer Love Last Forever?”, album composto da sette tracce che valse loro la nomination per due premi GAFFA awards, come Swedish Artist of the Year e Swedish Newcomer of the Year.

Nell’aprile 2017 pubblicano il secondo album Nothing Lasts Forever (And It’s Fine) e il singolo in oggetto “You’re Somebody Else”, uscito nel dicembre dello stesso anno, ha riscosso grande interesse e interessanti numeri nelle piattaforme streaming e video. Il singolo ha raggiunto la Top 10 sia nella classifica degli album di Adult Alternative Songs di Billboard che nella classifica delle Alternative Songs. La traccia è stata anche utilizzata in uno spot di Movistar in Messico per promuovere la sicurezza dei giovani che si incontrano online.

Arrivando più ai giorni nostri, nel luglio 2018 il duo firma per la RCA Records e da lì in avanti, la loro carriera potrebbe divenire in costante ascesa.