Billie Eilish – When I Was Older nuovo singolo ispirato al film ROMA: audio, testo e traduzione

When I Was Older è il titolo del nuovo singolo della cantautrice californiana Billie Eilish, uscito su tutte le piattaforme streaming e negli store digitali il 9 gennaio 2019.

Con una voce quasi sussurrata e una produzione minimalista, la cantante classe 2001 ci presenta questa “When I Was Older”, scritta e prodotta con la collaborazione del fratello maggiore Finneas O’Connell e ispirata al film Roma, scritto e diretto da Alfonso Cuarón, vincitore del Leone d’oro alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La pellicola è stata distribuita in alcuni cinema statunitensi e messicani a partire dal 21 novembre 2018, in tutti gli USA ed in altre nazioni dal 29 novembre e nel resto del mondo dal 7 dicembre. Dal 14 dicembre Roma è disponibile su Netflix.

Se vedendo il film acclamato dalla critica vi siete commossi, allora non potete non ascoltare l’inedito lanciato dalla giovanissima Eilish, la cui lunga attesa per il disco d’esordio sembra stia per finire.

L’ossessionante canzone si apre con un suono da ninnananna che si evolve in un ritmo elettronico, ritmato, mentre Billie canta i testi cupi, frutto della narrativa di ROMA e delle scene che avevano maggiormente colpito lei e il fratello.

Questo pezzo sarà presente nell’album Music Inspired By Roma, che sarà pubblicato da Sony Music Masterworks. Il disco vedrà la partecipazione di vari artisti scelti dal regista in persona, con tutte le canzoni tratte da scene e suoni specifici del film. Al momento in cui scrivo, l’album non ha ancora una release date.

When I Was Older testo – Billie Eilish

Download su: Amazon – iTunes

[Chorus]

When I was older

I was a sailor on an open sea

But now I’m underwater

And my skin is paler than it should ever be

Hmm

[Verse]

I’m on my back again

Dreaming of a time and place

Where you and I remain the best of friends

Even after all this ends

Can we pretend?

I’m on my, I’m on my back again

It’s seeming more and more

Like all we ever do is see how far it bends

Before it breaks in half and then

We bend it back again

[Pre-Chorus]

Guess I got caught in the middle of it

Yes I’ve been taught, got a little of it

In my blood, in my blood

Memories burn like a forest fire

Heavy rain turns any funeral pyre to mud

In the flood





[Chorus]

When I was older

I was a sailor on an open sea

But now I’m underwater

And my skin is paler than it should ever be

[Bridge]

I’m watching movies back to back in black and white, I never

Seen anybody do it like I do it any better

I’m goin’ over you, I’m overdue for new endeavors

Nobody lonely like I’m lonely and I don’t know whether

You’d really like it in the limelight

You’d sympathize with all the bad guys

I’m still a victim in my own right

But I’m the villain in my own eyes, yeah

[Outro]

When I was older

I was a sailor on an open sea





Billie Eilish – When I Was Older traduzione

[Ritornello]

Quando sono cresciuta

Ero un marinaio in mare aperto

Ma ora sono sott’acqua

E la mia pelle è più pallida di quanto dovrebbe essere

Hmm

[Strofa]

Sono di nuovo sdraiata

Sognando la data e il luogo

Dove io e te restiamo amici per la pelle

Anche dopo che tutto questo finisce

Possiamo fingere?

Sono, sono di nuovo sdraiata sulla schiena

A quanto pare sempre più spesso

Non facciamo altro che vedere fino a che punto si piega

Prima che si rompa in due e poi

La pieghiamo di nuovo

[Pre-Ritornello]

Credo di trovarmi nel mezzo

Sì, mi è stato insegnato, ne ho un po’

Nel mio sangue, nel mio sangue

I ricordi bruciano come una foresta in fiamme

Le forti pioggie trasformano ogni pira funeraria in fango

Durante il diluvio

[Ritornello]

Quando sono cresciuta

Ero un marinaio in mare aperto

Ma ora sono sott’acqua

E la mia pelle è più pallida di quanto dovrebbe essere

[Ponte]

Sto guardando un film dopo l’altro film in bianco e nero, non ho mai

Visto nessuno farlo come se io lo facessi meglio

(I’m goin’ over you), è troppo tardi per nuove imprese

Nessuno è solo come me e non so se

Ti piacerebbe davvero stare sotto i riflettori

Ti starebbero simpatici tutti i cattivi

Sono ancora una vittima in piena regola

Ma sono io la cattiva ai miei stessi occhi, si

[Conclusione]

Quando sono cresciuta

Ero un marinaio in mare aperto

Ascolta su: