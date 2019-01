Fedez – Holding Out For You feat. Zara Larsson: audio, testo e traduzione del duetto

A due settimane dall’uscita del quinto album in studio “Paranoia Airlines”, il rapper Fedez ha reso disponibile il terzo singolo estratto Holding Out For You, nei negozi, in streaming e in radio dall’11 gennaio 2019 via Sony Music Italia e Newtopia.

Dopo “Prima di ogni cosa” (certificato Platino) e “Che Cazzo Ridi“, uscito appena una settimana fa, è la volta di questo pezzo scritto con la collaborazione di Danti, nel quale l’artista duetta con la bellissima e bravissima cantante, compositrice e ballerina svedese Zara Larsson, che avendo lavorato con artisti del calibro di David Guetta e i Clean Bandit nei fortunati singoli “This one’s for you” e “Symphony”, senza dimenticare “Lush Life” (solo in Italia tre dischi di platino), non ha di certo bisogno di presentazioni.

In “Holding Out For You”, Fedez sposa le sonorità dance pop tipiche della Larsson, con la quale dà vita a uno splendido duetto che parla dei dubbi e i tormenti che alcune relazioni sentimentali possono far scaturire.

Holding Out For You testo e (traduzione) – Fedez feat. Zara Larsson

[Zara Larsson]

I don’t like to talk to strangers

Most of them are fucking insane but

That’s how it goes, that’s how it goes

(Non mi piace parlare con gli sconosciuti

Molti di loro sono completamente pazzi ma

E’ così che va, è così che andrà a finire)

[Fedez]

L’amore è il privé del sesso

Selezione all’ingresso

Ti posso far avere un pass

Quanto cazzo hai di grana?

L’amore non è ricambiato

L’odio lo è sempre

[Zara Larsson]

‘Cause they are for me the things I’ve had enough of

(Perché per me sono le cose di cui sono stufa)

[Fedez]

Con un cuore trasparente

Eppure tu non vedi niente

[Zara Larsson]

Like a unicorn I’ve dreamed before

I know when I see it get up

(Come l’unicorno che ho sognato prima

Capisco quando arriva)





[Ritornello]

Holding out for you (Tenendo duro per te)

Prima che lo scriva

Holding out for you

Sulla pelle viva

Holding out for you

Siamo in trattativa, senza esclusiva, mai

Holding out for you

Senza aspettativa

Holding out for you

Senza alternativa

Holding out for you

Siamo in trattativa, senza esclusiva, mai

[Fedez]

Eppure tutto quanto si incastra

L’inchiostro sopra pelle bianca

E non ci pensare su

Che non si cancella più

Ridi, ridi, tanto non passa

Ascolto la mia tachicardia

Mi dici è meglio andarsene via

Il senso di anarchia

Messo sotto anestesia

Mi vuole buttare giù

[Fedez]

L’amore non è ricambiato

L’odio lo è sempre

[Zara Larsson]

‘Cause I’m tired of the walk of shame for feelin’ horny

(Perché sono stanca di dovermi vergognare solo per sentirmi arrapata)

[Fedez]

Con un cuore trasparente

Eppure tu non vedi niente

[Zara Larsson]

Like a unicorn I’ve dreamed before

I know when I see it get up

(Come l’unicorno che ho sognato prima

Capisco quando arriva)

[Ritornello]

Holding out for you (prima che lo scriva)

Holding out for you (sulla pelle viva)

Holding out for you (siamo in trattativa, senza esclusiva, mai)

Holding out for you (senza aspettativa)

Holding out for you (senza alternativa)

Holding out for you (siamo in trattativa, senza esclusiva, mai)

[Fedez]

L’amore è un vestito scontato

Non puoi restituirlo dopo che l’hai provato

Forse sono arrivato per svuotarti l’armadio

Mi mandi file audio, mi dici: “Fai il bravo”

E poi mi sorridi mentre io mi allontano

Non sai fare il contrario se tu me lo chiedessi

Tu sei così profonda che io muoio annegato

Un uomo tutto ad un pezzo, ma con il cuore a pezzi

[Ritornello]

Holding out for you (prima che lo scriva)

Holding out for you (sulla pelle viva)

Holding out for you (siamo in trattativa, senza esclusiva, mai)

Holding out for you (senza aspettativa)

Holding out for you (senza alternativa)

Holding out for you (siamo in trattativa, senza esclusiva, mai)

Holding out for you (prima che lo scriva)

Holding out for you (sulla pelle viva)

Holding out for you (siamo in trattativa, senza esclusiva, mai)

Holding out for you (senza aspettativa)

Holding out for you (senza alternativa)

Holding out for you (siamo in trattativa, senza esclusiva, mai)





