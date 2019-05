Finley – San Diego è il nuovo singolo: il testo

San Diego è il nuovo singolo dei Finley disponibile dal 10 maggio 2019. Si tratta dell’unico inedito contenuto nella raccolta We Are Finley, disco in uscita il 17 maggio 2019, al cui interno sono presenti i migliori brani del gruppo, registrati dal vivo. Leggi il testo della nuova canzone.

Si tratta di una gradevole canzone, attraverso la quale il cantante Pedro ci porta negli Stati Uniti, nella città situata nella California meridionale, quella dei Blink 182, ma attraverso il brano, il frontman omaggia anche il figlioletto Diego, nato il febbraio scorso.

San Diego – Finley – Testo

Download su: Amazon – iTunes

Ti porterò lontano

sopra una favola

ti insegnerò che questa braccia sono ali

e ci alzeremo in volo come dei gabbiani

e punteremo l’orizzonte dalla riva

abbracceremo il giorno mentre si avvicina

e scriveremo sulla sabbia il tuo nome, amore

vedrai andrà tutto bene

e un’altra volta metteremo insieme





Le mani sull’oceano

un piede dentro il Messico

le luci di una notte che non muore mai

i Blink dentro lo stereo

un bacio lungo un secolo

ti porterò dove non cade il cielo

ti porto a San Diego

ohohohoh ohohohoh oh

ti porto a San Diego

ohohohoh ohohohoh.

Ti porterò lontano

fino in America

ti porterò dov’è iniziata questa storia

dove le stelle sono pesci tropicali

e i desideri volano come aeroplani

è la canzone che aspettavo da una vita

mi è esplosa nella gola come una pepita

poi brinderemo sulla spiaggia in tuo onore, amore

vedrai andrà tutto bene

e un’altra volta metteremo insieme

Le mani sull’oceano

un piede dentro il Messico

le luci di una notte che non muore mai

i Blink dentro lo stereo

un bacio lungo un secolo

ti porterò dove non cade il cielo

ti porto a San Diego

ohohohoh ohohohoh oh





Tu mi hai colpito al petto e

è stato meglio di un [?]

ma coroniamo il sogno [?]

e quando tira forte il vento

tu sei la mia bussola

[?] sei la mia città.

Le mani sull’oceano

un piede dentro il Messico

le luci di una notte che non muore mai

i Blink dentro lo stereo

un bacio lungo un secolo

ti porterò dove non cade il cielo

ti porto a San Diego

ohohohoh ohohohoh oh

ti porto a San Diego

ohohohoh ohohohoh.