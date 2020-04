Feid, Justin Quiles – Porfa: audio, video, testo e traduzione della canzone

Il cantautore colombiano Feid e il cantante reggaeton statunitense Justin Quiles hanno unito le forze nel singolo Porfa (il testo e la traduzione in italiano) rilasciato il 13 dicembre 2019 via Universal Music Latino.

Ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questa bella canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Sky Rompiendo. Il video è stato diretto da GianRivera.

In questo coinvolgente brano, il cui titolo è un abbreviativo di “por favor” (per favore), i protagonisti chiedono scusa alle rispettive ragazze di cui sono innamorati, per aver combinato dei pasticci. Probabilmente i due sono stati infedeli e adesso se ne stanno pentendo amaramente e promettono di essere cambiati.

Porfa testo Feid & Justin Quiles

[Intro: Feid]

(A ninguna quiero tocar por estar contigo)

Mirándome, preguntando, en mi celu buscándome

Que ya no amas, otros cachos en la cara sacándome

To’ los mensajes que has leído con babys que yo he conocido

A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo

[Coro: Feid & Justin Quiles]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo, oh)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo

[Verso 1: Feid]

(Asi como suena, yeah)

Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres

Y to’ lo que te contaron, te contaron al revé’

Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé

Pero es que estaba muy dura, no fue que enamoré

Ninguna como tú me droga, sálvame de esta, quítame esta soga

Quiéreme y no mire’ la hora, que es una noche loba

[Coro: Justin Quiles & (Feid)]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo, oh)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo

[Verso 2: Justin Quiles]

Te pido porfa, no te vayas, bebé

Que me muero de sed y es a ti que yo quiero virar al revé’

Sé bien que la cagué y las noche’ son un fantasma

Ahora me visita el karma

No quiero que pienses que me las paso aún con estas loca’

Yo esa vida la dejé, pensando en ti me pasé de copas

Te llamé, suena el ringtone y no doy contigo

Vino tinto y llega tu recinto

Aún recuerdo cuando echábamo’ el quinto

Tú tan lejo’, ahora todo e’ tan distinto

[Coro: Justin Quiles & Feid]

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo (Conmigo, oh)

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo (Bebé)

A ninguna quiero tocar por estar contigo

Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo

Perdí la cuenta de los días que no te he comido

Me tienes como un loco buscándote, no te consigo

A ninguna quiero tocar por estar contigo





[Outro: Feid]

(Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo;

A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo)





Porfa Traduzione

[Introduzione]

(Non ho intenzione di toccare nessuna per stare con te)

Guardandomi, a farmi domande, nella mia cella cercando me

Quello che non ami più, altri pezzi sul mio viso mi fanno fuori

A ‘i messaggi che hai letto con le ragazze che ho conosciuto

Non posso toccare nessuna di loro senza pensare di essere con te

[Rit.]

Ti prego, non andartene, resta con me (con me)

Ho perso il conto dei giorni in cui non facciamo sesso

Mi fa impazzire cercarti senza riuscire a trovarti (piccola)

Non voglio toccare nessuna per stare con te

Ti prego, non andartene, resta con me (con me, oh)

Ho perso il conto dei giorni in cui non facciamo sesso

Mi fa impazzire cercarti senza riuscire a trovarti (piccola)

Non ho intenzione di toccare nessuna per stare con te





[Str. 1]

(Come sembra, sì)

E so di aver rovinato tutto, non era una, erano tre

E a quello che ti hanno detto, te l’hanno detto al contrario

Quello che abbiamo fatto quella sera non l’avrei mai immaginato

Ma è stato molto difficile, non è che mi ero innamorato

Nessuna mi fa sballare come te, salvami da questo, toglimi questa corda

Amami e non guardare l’ora, che è una notte da lupi

[Rit.]

Ti prego, non andartene, resta con me (con me, oh)

Ho perso il conto dei giorni in cui non facciamo sesso

Mi fa impazzire cercarti senza riuscire a trovarti (piccola)

Non ho intenzione di toccare nessuna per stare con te

[Str. 2]

Te lo chiedo per favore, non andartene, piccola

Che sto morendo di sete e sei tu quella coi cui voglio tornare a stare

So bene di aver fstto un casino e le notti sono un fantasma

Adesso mi fa visita il karma

Non voglio che tu pensi che esco ancora con quelle pazze

Quella vita non la faccio più, pensando a te bevo sempre

Ti ho chiamata, il telefono squilla ma non riesco a trovarti

Il vino rosso e vengo da te

Ricordo ancora quando eravamo in quinta

Tu così lontana, ora tutto è così diverso

[Rit.]

Ti prego, non andartene, resta con me (con me, oh)

Ho perso il conto dei giorni in cui non facciamo sesso

Mi fa impazzire cercarti senza riuscire a trovarti (piccola)

Non ho intenzione di toccare nessuna per stare con te

Ti prego, non andartene, resta con me

Ho perso il conto dei giorni in cui non facciamo sesso

Mi fa impazzire cercarti senza riuscire a trovarti

Non ho intenzione di toccare nessuna per stare con te

[Outro: Feid]

(Ti prego, non andartene, resta con me;

Non posso toccare nessuna di loro senza pensare di essere con te)

