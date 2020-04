Arcade Fire – Wake Up: testo e traduzione della canzone

Wake Up, quinto singolo estratto da Funeral, album d’esordio degli Arcade Fire rilasciato il 14 settembre 2004, è sicuramente uno dei grandi successi del gruppo indie rock canadese nato nel 2001. Il singolo è stato rilasciato in vinile da 7 ” il 14 novembre 2005 ed è tuttora uno dei brani più celebri della band.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa bella canzone, scritta e prodotta dal gruppo, recentemente utilizzata alla fine del settimo e penultimo episodio della quarta parte di La Casa Di Carta (le canzoni), disponibile dal 3 aprile.

Di questo brano se ne innamorarono artisti come David Bowie (che lo cantò insieme alla band) e gli U2, che lo suonarono per aprire concerti del Vertigo tour 2005, ma questo pezzo è stato utilizzato in svariate occasioni come trailer, spot e serie televisive.

Arcade Fire – Wake Up testo

[Verse 1]

Something filled up

My heart with nothing

Someone told me not to cry

But now that I’m older

My heart’s colder

And I can see that it’s a lie

[Verse 2]

Children, wake up

Hold your mistake up

Before they turn the summer into dust

If the children don’t grow up

Our bodies get bigger but our hearts get torn up

We’re just a million little gods causing rain storms

Turning every good thing to rust

I guess we’ll just have to adjust

[Outro]

With my lightning bolts a-glowing

I can see where I am going to be

When the reaper he reaches and touches my hand

With my lightning bolts a-glowing

I can see where I am going

With my lightning bolts a-glowing

I can see where I am go-going





You better look out below!





Wake Up Arcade Fire Traduzione

[Strofa 1]

Qualcosa mi ha riempito

Il cuore di nulla

Qualcuno mi ha detto di non piangere

Ma ora che sono adulto

Il mio cuore è più freddo

E mi rendo conto che è una menzogna





[Strofa 2]

Bambini, svegliatevi

Continuate a commettere errori

Prima che trasformino in polvere l’estate

Se i bambini non crescessero

I nostri corpi diventerebbero più grandi ma i nostri cuori si spezzerebbero

Siamo solo un milione di piccoli dei che provocano tempeste di pioggia

Trasformando in ruggine ogni cosa bella

Penso che dovremo solo adattarci

[Outro]

Con i miei luminosi lampi

Riesco a vedere dove sarò

Quando il mietitore raggiungerà e toccherà la mia mano

Con i miei luminosi lampi

Posso vedere dove sto andando

Con i miei luminosi lampi

Riesco a vedere dove sto andando

Ti conviene guardare sotto!

