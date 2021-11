Fedez fa ascoltare il suo album a Leone: la reazione è epica | VIDEO

Fedez, il noto rapper italiano ed ex giudice di X-factor di origini milanesi, il primo di novembre ha annunciato dal suo account Instagram l’uscita del suono nuovo disco, che contiene venti brani. A quanto pare prima dell’uscita ha voluto regalare ai propri fan un’anteprima in diretta su Instagram il singolo Morire Morire.

Come ben tutti sappiamo o la nuova generazione di adolescenti conoscono Fedez è molto social, condivide molte cose con i suoi fan, anche la vita privata delle volte viene sbandierata sul web.

Sul suo profilo Instagram conta 13 milioni di follower e delle volte si diverte, facendo la felicità dei fan, postando foto della sua famiglia soprannominata Ferragnez. Il rapper posta spesso foto dei suoi due splendidi figli, il primogenito Leone e la piccola Vittoria.

Fedez, Leone ascolta la sua canzone: la reazione è virale

La maggior parte di noi conosce la famiglia Ferragnez, ovvero la famiglia formata dal famoso rapper italiano Fedez e dalla bella e celeberrima influencer Chiara Ferragni. I due hanno due figli, Leone (il primo ad essere arrivato nella loro vita) e Vittoria (la seconda ed ultimogenita per ora).

Entrambi, nonostante siano ancora piccoli, sono già molto famosi sul web. Complice il fatto che entrambi i genitori si cimentano spesso in avventure pubblicate sui social che coinvolgono, spesso e volentieri, anche i loro figli. Li vediamo così protagonisti di divertentissimi video, poi postati sui loro account social, che ricevano dai fan, milioni di commenti e di like.

L’inaspettata reazione del figlio di Fedez

Pochi giorni fa, il 1 novembre per la precisione, il rapper sul suo account Instagram ha deciso di lanciare in anteprima il singolo Morire Morire, che anticipa l’uscita del suo nuovo disco che contiene 20 brani. Come sempre i fan hanno ringraziato il cantante per la bella anteprima che ha suscitato tante curiosità.

In molti hanno apprezzato sia il testo che la musica. Ma questa volta per tutti i milioni di fan che seguono il noto rapper italiano, c’è stata un’altra piacevole e divertente sorpresa.

Oltre al brano che i suoi follower hanno potuto ascoltare in anteprima, Fedez ha voluto coinvolgere i suoi fan in una nobile iniziativa: una raccolta fondi che segue con la sua fondazione per ricostruire un centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche permanenti.

Chi vuole aiutare a raccogliere fondi può farlo acquistando in anteprima il nuovo album, e il rapper, per i fan che lo faranno, regalerà loro una maglietta limited edition.

In questi video social accanto a lui c’era immancabilmente anche il suo primogenito Leone. Un giornalista che ha ascoltato il brano ha fatto una domanda al piccolo Leone. Il professionista gli ha chiesto che cosa ne pensava della nuova canzone e se gli fosse piaciuto il nuovo album del papà. Sorprendendo tutti, Leone con il suo sorriso meraviglioso ha risposto con un sonoro: “Nooo!”

Fedez incredulo e spiazzato dalla risposta del figlio, ha risposto con un semplicissimo e malcontento “OK”.