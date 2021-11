Alessandra Celentano: avete visto il papà? Uguale allo zio Adriano

By

Alessandra Celentano è uno dei volti storici della trasmissione Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di maestra di danza classica fin dalla terza edizione. Ma avete mai visto suo padre? É identico a suo zio il cantautore Adriano Celentano.

Alessandra Celentano è una coreografa ed ex ballerina nata a Milano nel 1966. Fin da piccola esprime una passione per la danza a tal punto da iniziare a studiarla sin da bambina con docenti di fama internazionale.

Alessandra Celentano: ecco chi era suo padre

Si perfeziona all’Opera di Stato di Budapest ed ottiene una borsa di studio per frequentare il Corso Professionale di Danza di Reggio Emilia che la vedrà negli anni seguenti come docente.

Grazie alla sua tenacia e alla sua predisposizione verso l’arte coreutica, negli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove diventa prima ballerina interpretando ruoli importanti in coreografie di grandi coreografi del ‘900 come Blanchine, Tetley, Child e tanti altri.

Tra i suoi compagni di danza con il quale si è esibita troviamo grandi interpreti del mondo della danza come: Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Gheorghe Iancu, Alessandro Molin, Julia Bocca e altri nomi altrettanto importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Dai Teatri alla televisione

Con Iancu comincia una collaborazione che la porterà a lavorare con lui come ballerina e assistente alla coreografia. Dopo questa esperienza diventa maître de ballet (maestro di balletto) nei maggiori teatri d’Italia: il Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli ed è stata anche docente in teatri internazionali come ospite lavorando al fianco di nomi del calibro di Carla Fracci, Roberto Bolle e molti altri.

Dal 2003 ricopre la cattedra di docente di danza classica all’interno del talent di Amici di Maria De Filippi, sostituendo la precedente insegnante Rossella Brescia, detenendo il primato di professore “più anziano” del programma con all’attivo ben diciotto edizioni su ventuno.

La donna soffre della sindrome dell’alluce rigido, molto comune nei ballerini e si è sottoposta a molti interventi tra cui l’ultimo nel 2017. A causa di questi problemi la Celentano ha smesso di ballare in modo professionale.

La famiglia Celentano

Alessandra Celentano non ha figli, è stata sposata dal 2006 al 2012 con Angelo Trementozzi ma il matrimonio non è finito nei migliori dei modi.

Ma la maestra di danza può contare sulla sua numerosa famiglia, infatti suo zio è il cantante Adriano Celentano e di conseguenza sua zia è la cantante Claudia Mori e tra i suoi cugini ci sono Rosita, Rosalinda e Giacomo Celentano.

Suo padre era Alessandro Celentano, fratello maggiore del cantautore, morto nel 2009.

In una foto del passato possiamo notare come l’uomo somigliava in modo impressionante a suo fratello.