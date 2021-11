Fedez: “Francesco Facchinetti mi ha dato un pugno in faccia” | FOTO

By

Nelle ultime storie di Fedez, il cantautore si è mostrato insanguinato dichiarando che la colpa è stata di Francesco Facchinetti che gli ha tirato un pugno. Ma vediamo come sono andate realmente le cose.

Fedez e il pugno di Facchinetti

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia è un cantautore italiano classe 1989 che negli anni è diventato una vera e propria icona della musica italiana per via dei suoi successi e dell’attività come produttore musicale.

Dopo aver frequentato il liceo artistico che abbandona per seguire la sua passione, nel 2007 realizza il suo primo Ep intitolato Pat-a-Cake per poi nel 2010 pubblicare il suo primo mixtape BCPT in collaborazione con altri artisti della musica rap italiana tra cui Emis Killa.

Il successo arriva nel 2011 con il suo primo album in studio Penisola che non c’è, seguito pochi mesi dopo il suo secondo album Il mio primo disco da venduto che lo vede collaborare con artisti del calibro di J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Approdato su youtube, Fedez racconta attraverso tre video la sua vita quotidiana annunciando di essere al lavoro sul suo terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che nel 2013 ottiene 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo alcuni successi tra cui Cigno Nero cantato in coppia con Francesca Michielin, fonda assieme a J-Ax l’etichetta discografica Newtopia.

Nel 2014 diventa giudice del talent X Factor, ricoprendone il ruolo per cinque edizione, vincendone una con Lorenzo Fragola.

Il cantante è molto famoso anche per la sua vita privata. Sposato con l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, i due hanno due figli Leone e Vittoria.

La coppia ama condividere i loro momenti quotidiani sui social a tal punto da aver realizzato una serie che verrà pubblicata su Prime Video a dicembre che racconterà la loro quotidianità.

La verità sul gesto inatteso

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Disumano, Fedez ha pubblicato sui social alcune storie del dietro le quinte del video musicale del suo nuovo brano Morire Morire.

In questo videoclip il cantante viene malmenato e durante la preparazione, si è voluto immortalare in una storia su Instagram prendendo in giro Francesco Facchinetti.

“Ero ad un afterparty da Facchinetti, stavamo parlando e ad un certo punto mi ha dato un pugno in faccia” – dichiara il rapper ironicamente riprendendo il caso di alcune settimane fa dove il cantante della canzone del capitano è stato picchiato senza alcun motivo dal campione di MMA Connor McGregor.

Alla provocazione non è mancata la risposta di Facchinetti che ironicamente ha scritto con tanto di emoticon “Ben ti sta per tutte le cose che mi hai fatto”.