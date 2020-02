Fasma – Fenice: audio e testo del nuovo brano

Fenice, seconda traccia facente parte del secondo album in studio Io Sono Fasma, è una canzone molto gradevole e romantica, nella quale il rapper capitolino si rivolge a una persona speciale, di cui sembra essere innamorato e grazie alla quale vive meglio e vede le cose secondo una prospettiva differente e sicuramente più positiva.

Leggi il testo e ascolta questo coinvolgente brano, scritto di suo pugno e prodotto da GG, al secolo Luigi Zammarano, che sta facendo sciogliere il cuore delle sempre più numerose fan dell’artista classe 1996, che dopo il terzo posto conseguito a Sanremo Giovani con Per Sentirmi Vivo, è tornato con questo interessante disco pubblicato con la RCA Records, che potrebbe rappresentare il definitivo trampolino di lancio.

Fasma – Fenice testo

Danza con me

Danza con me

Io e te nella stanza

E danza con me

Danza con me

Ti ho già tra le braccia

Danza con me

Danza con me

Che un’ora non basta

E danza con me

Vai, fammi rifare va

Danza con me

Danza con me

Danza con me

Io e te nella stanza

E danza con me

Danza con me

Danza con me

Che un’ora non basta

E danza con me

Danza con me

Danza con me

Ti ho già tra le braccia

E danza con me

Danza con me

Danza con me

Che l’ansia mi passa (eh)





Baby, non so come e perché

Con te non ho paranoie

E se dico di scappare con me

È perché con te non mi importerà dove

Basta che ci sei te

E questo mondo è lo stesso

Ma mi sembra diverso

Se… ci sei tu qui con me

Mi faccio schifo lo stesso

Ma mi guardo allo specchio

E… vorrei poter fermare il tempo

Io e te nudi sul pavimento

O almeno che andasse lento

Dammi ancora un momento

Tu dammi tempo

Anche se litighiamo non sarà tempo perso

Fuori non mi diverto

Dentro come mi sento?

In ogni posto son perso

Sento come un difetto

Dentro di me

Nulla mi culla

Nulla mi cambia

Questo mondo è una giungla

Questa pagina bianca

Questa penna che è un’arma

Chiedo scusa a mia mamma

Se la punto su di me perché non so come usarla

Danza con me

Danza con me

Io e te nella stanza

E danza con me

Danza con me

Ti ho già tra le braccia

E danza con me

Danza con me

Che un’ora non basta

E danza con me

Vai, fammi rifare va





Danza con me

Danza con me

Danza con me

Io e te nella stanza

E danza con me

Danza con me

Danza con me

Che un’ora non basta

E danza con me

Danza con me

Danza con me

Ti ho già fra le braccia

E danza con me

Danza con me

Danza con me

Che l’ansia mi passa e-





