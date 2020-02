Fasma – Tu Sei Fasma: audio e testo del nuovo brano

Tu Sei Fasma, traccia d’apertira dell’album Io Sono Fasma, è un brano introduttivo inciso con l’intento di trasmettere messaggi positivi agli ascoltatori, invitandoli ad associare il suo nome alla voglia di riscatto, ad aspettare pazientemente il momento giusto per emergere, crederci davvero e combattere al fine di realizzare i propri sogni, lottare per migliorarsi sempre, come ha fatto lui, perché secondo il giovane rapper, dentro ognuno di noi c’è un Fasma. Il testo e l’audio.

Sicuramente non sarà uno di quei pezzi che diverrà un tormentone o andrà a finire in radio, ma la track in oggetto, scritta di suo pugno e prodotta ancora da GG, è ricca di significato e positività ed è quindi degna di essere segnalata.

Il testo di Tu Sei Fasma

Download su: Amazon – iTunes

Oh

Ascoltatemi bene

C’ho qualcosa da dirvi e voglio che date peso ad ogni parola come io l’ho fatto.

Quando ero piccolo mi sono sempre immaginato Fasma con una maschera, per far si che tutti potessero dire la loro, proprio come me. Ho sempre saputo di non essere l’unico ad aver bisogno di esprimersi, ma sento di essere uno dei pochi fortunati ad aver trovato una maniera per farlo. Difatti Fasma sono io, ma vorrei che andaste oltre l’aspetto fisico, oltre la connotazione a cui esso è collegato. Voglio che quando pensate a Fasma pensiate ad un’emozione, ad una sensazione, a voi, alla voglia di riscatto, perché secondo me c’è un Fasma dentro ognuno di noi e sta aspettando di trovare la propria maniera per emergere, perché se anche te hai pensato come me “Basta!” ma sei ancora in piedi, in bilico tra quello che vuoi essere e quello che dicono che sei, allora tu, tu sei Fasma, perché anche tu come me combatti, quindi Fasma ascoltami bene: continua a farlo, continua a credere in qualcosa che ti dicono che non esiste, continua a sognare, continua ad arrabbiarti, a piangere e a sfogarti e lotta per essere sempre una versione migliore di te, perché il tuo miglioramento sarà il mio, perché nell’individuo risiede la collettività e il mondo ha bisogno di persone come te. Credo in un cambiamento e se non partirà dall’alto, partirà dal basso, partirà da noi.





Ahahahah

Ehi GG

Oh, ahahah

Nulla ci ferma-ah

E chi ci prova-ah

Finisce a terra-ah

Con una strofa-ah

È la mia storia-ah

È la sua storia-ah

Ho una pistola-ah

Fan*ulo a questa tro*a, è una donna tra le lenzuola

Questa prima odia, adesso me lo chiede in gola

Sul palco siamo tutti, sembra di restare in zona

Mi vesto come voglio e fan*ulo tutta sta moda

Fan*ulo alla mia scuola, un fan*ulo per chi mi odia

Un fan*ulo a chi parla male e poi mi tagga nella storia

Fan*ulo a chi ti dice “Non farlo”, tu invece prova

‘Sta vita è una sola, per farlo basta mezz’ora

Mi sogno sopra un auto che schizza a duecento all’ora

Mi sogno sopra un attico con la vista su Roma

Mi sogno con lo stadio che sembra una voce sola

Tutti insieme in coro mi dicono “È la tua ora”

Baby no (ah, ah)

Questa sera non so

Che si fa (ah,ah)

Resto con i miei mi sa

Tempo si però

Dopo aver fatto sto show

Baby, domani vedrò

Baby, oggi non lo so come sto (oh, oh)

Questa sera non so

Che si fa (ah,ah)

Resto con i miei mi sa

Prima il cash coi bro

Dopo esco con te





(eheh, dai GG, cambia traccia)





Ascolta su: