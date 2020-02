Bello FiGo – CoronaVirus: video e testo della divertente canzone contro la paura

Ammetto che il rapper Bello FiGo non mi è mai piaciuto, ma la canzone CoronaVirus è veramente esilarante, se non altro per il modo in cui pronuncia certe parole e per come viene sdrammatizzato il fenomeno, purtroppo tristemente così attuale. Il testo.

Il 28 febbraio 2020, il rapper ghanese ha reso disponibile il filmato di cui sopra, che accompagna questo simpatico pezzo, incentrato sull’agente patogeno arrivato dalla Cina, il virus COVID-19 sbarcato anche nella penisola.

Più del timore di essere contagiato, qui il rapper sembra più preoccupato del rischio che la sua vita sociale (sapete benissimo cosa intendo) vada in malora.

Il testo di CoronaVirus – canzone di Bello FiGO

Ca**o, Billy, con Coronavirus si tromba a fatica, eh

‘ca, coronnese virussese, aaah… mi lasci solo un minuto…

Ah, ca**o qua… c’ho paura a facoltà

Tutti sanno che ho paura, ah

Tutti sanno che ho paura

Ho paura di Coro

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronau (Coronau)

Tutti sanno che ho paura

Ho paura di Coro

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronau (Coronau)





Un sacco di gente in Cina

Sono stati contagiati

Sono stati contagiati

Sono stati contagiati e, uh

Sono stati contagiati e

Ho paure (ho paure)

Un sacco di gente mi vogliono ammazzare (ammazzare)

Ora anche (ora anche)

Corone (Corone)

Qualcuno mi può

Aiutare (aiutare)

Io non si più

Come fare (fare)

Non riesco a uscire più di case (più di case)

Non riesco più neanche a baciare (a baciare)

Tutti i miei amici hanno paure (hanno paure)

Tutte le mie fig*e hanno paure (hanno paure)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus), eeh, aah

Coronaovirus, eh

Abbiamo paure (abbiamo paure)

Noi vogliamo solo trombare (trombare)

Vogliamo solo leccare (leccare)

Vedere le fig*e twerkare (twerkare)

In discoteca a ballare (a ballare)

Fi*a bianca, cu*o grosse (culo grosse)

Le mi chiama, papie (papie)





Nuovo diamante sul mio collo (Nuovo diamante sul mio collo)

Nuovo tatuaggio sul mio petto (tatuaggio sul mio petto)

Ca**o lungo in mutandi (lungo in mutando)

Ovunque io vado io faccio

Qualcuno ci può aiutare (ci può aiutare)

Qualcuno può trovar la cure (ci può aiutare)

Qualcuno ci può aiutare (aiutare)

Coronaovirus, eh (coronaovirus, eh)

Erratie (coronaovirus)

Tutti sanno che ho paura

Ho paura di Coro

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronau (Coronau)

Tutti sanno che ho paura

Ho paura di Coro

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronaovirus (Coronaovirus)

Coronau Coronau (Coronau)

Aah, trombo a fatica