Farruko – Qué Hay de Malo: video, testo e traduzione della cover

Qué Hay de Malo è un singolo di Farruko, rilasciato il 20 agosto 2019 come primo estratto dall’album En Letra De Otro, progetto di HBO Latino e Sony Music Latin che racchiuderà cover di canzoni di altri artisti. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video.

Qué Hay de Malo è la cover del brano omonimo del cantante di salsa portoricana Jerry Rivera, facente parte del suo quarto album in studio Cara de Niño, pubblicato nel 1993. A differenza della canzone originale, firmata da Sharo Torres & Jerry Rivera, qui Farruko ha inserito una strofa e un ponte scritti di suo pugno.

Per quel che concerne la tematica, si parla di una relazione tra un ragazzo e una ragazza ostacolata dal padre di lei, convinto del fatto che non sia l’uomo adatto alla figlia. Incurante della sofferenza della fanciulla, l’uomo cerca di allontanarla da questo ragazzo, nonostante l’amore tra i due sia molto forte. Insomma cercando di proteggerla, non si rende conto che agendo così le fa solo del male.

Farruko – Qué Hay de Malo Testo e Traduzione

Lara mercy gang (Ah-ah-ah)

Is a bad man thing (Ah-ah-ah)

¡Farru!

(Nah-nah-nah-nah)

Yah-yah

[Verso 1]

Ya tu padre como de costumbre

Le ha dado por que tú me olvides

Dice que “Yo no soy bueno para ti” (¡Blep!)

Te ha prohibido mencionar mi nombre

Aunque sufres todo lo que sufres

Y siempre anda alejándote de mí

Come al solito tuo padre

Fa di tutto affinché ti dimentichi di me

Dice che “Non sono quello giusto per te” (Blep!)

Ti ha proibito di fare il mio nome

Anche se soffri tanto

E fa sempre in modo che ti allontani da me

[Refrán]

¡Farru!

¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero

Regalarte una flor y vivir para ti

Consolar a tu alma, si busca consuelo en mí?

¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo

Caminar de tu mano y morir para ti

Refugiado en un mundo de amor inventado por mí?

Farru!

Che male c’è nell’amarti come io amo te

Nel regalarti un fiore e vivere per te

Nel conforta la tua anima, se cerchi conforto in me?

Che c’è di male nell’amarti quanto io amo te

Nel camminare mano nella mano e morire per te

Rifugiato in un mondo d’amore da me inventato?

[Pre-Coro]

¿Será acaso que él jamás se enamoró? (Uh-uh-uh)

¿Qué a mis años nunca tuvo un amor? (Uh-uh-uh)

Forse perché lui non si è mai innamorato? (Uh-uh)

Perché alla mia età non ha mai avuto un amore? (Uh-uh)





[Coro]

¿Qué hay de malo en soñar? (¡Blep!)

¿Qué hay de malo en reír? (Reír)

¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? (Yah-yah)

¿Qué hay de malo en amar? (Ah-ah)

¿Qué hay de malo en sentir? (Sentir)

¿Qué hay de malo en cantar solo por ti?

¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero?

¿Qué hay de malo en ser joven y cantar, amor?

Che male c’è nel sognare? (BLEP!)

Che male c’è nel sorridere? (Sorridere)

Che male c’è nell’essere giovani e vivere? (Yah-Yah)

Che c’è di male nell’amare? (Ah-ah)

Che male c’è nell’avere sentimenti? (Sentimenti)

Che male c’è nel cantare solo per te?

Cosa c’è di sbagliato nell’amarti come io amo te?

Che male c’è nell’essere giovani e cantare, amore?

[Post-Coro]

Pri-yah-yah-yeh-eh, yah-yah-yeh

Pri-yah-yah-yoh, yah-yah-yoh, yah-yah-yoh

Pri-yah, yah

¡Farru!

[Verso 2]

El viejo Julio dice que “Soy de la calle” (¡Blep!)

Que yo no te merezco ma’, que no te guaye (Pu-pu-pu-pu)

Que ¿cómo vas a votar tu vida con un donnadie?

Pero él no sabe que en el corazón “no manda nadie” (Pri-bah)

Aunque la mala me tiren

Y digan que “soy un vago”, y me subestimen

Voy a estar para ti siempre, baby, no te olvide’

Que tú ere’ mi girla y este amor siempre vive (¡Farru!)

Il vecchio Julio dice “Vengo dalla strada” (Blep!)

Che non ti merito, ma non ti guaye (Pu-pu-pu-pu)

Come passerai la tua vita con una nullità?

Ma non sa che al cuor non si comanda (Pri-bah)

Anche se il cattivo cerca di farmi fuori

E dice che “Sono uno scansafatiche”, e mi sottovaluta

Sarò sempre lì per te, piccola, non dimenticare

Che tu sei la mia ragazza e questo amore vivrà sempre (Farru!)

[Puente]

Así que, cierra los ojos bien

Y solamente pide un deseo

Porque tu padre y tu madre

Dicen que “Yo soy un maleante”





Quindi, chiudi bene gli occhi

E esprimi un desiderio

Perché tuo padre e tua madre

Dicono che “sono un criminale”

[Pre-Coro]

¿Será acaso que él jamás se enamoró? (Uh-uh-uh)

¿Qué a mis años nunca tuvo un amor? (Uh-uh-uh)

[Coro]

¿Qué hay de malo en soñar? (¡Blep!)

¿Qué hay de malo en reír? (Reír)

¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? (Yah-yah)

¿Qué hay de malo en amar? (Ah-ah)

¿Qué hay de malo en sentir? (Sentir)

¿Qué hay de malo en cantar solo por ti?

¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero?

¿Qué hay de malo en ser joven y cantar, amor?

[Outro]

Pri-yah-yah-yah

¡Farru!

Pri-yah-yah-yoh

Yah-yah-yoh, yah-yah-yoh

One love

¡Blezing!

¡Blep!, ¡blep!





