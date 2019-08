Tayna, Mc Kresha, Lyrical Son – Pasite: video ufficiale e testo

Disponibile dal 5 agosto 2019, Pasite è un singolo della rapper albanese Tayna, con la collaborazione di MC Kresha e Lyical Son. Leggi il testo e ascolta e guarda il video che accompagna la canzone, che segna la prima collaborazione tra i tre artisti.

Gli albanesi Doruntina Shala, in arte Tayna, Festim Arifi, aka Lyrical Son, e il kosovaro Kreshnik Fazliu, artisticamente conosciuto come Mc Kresha, hanno dato vita a questa canzone, prodotta da PINT e Friends Entertainment, nella quale si parla dello stile di vita di ogni rapper, ovvero lusso, droga e fama.

Tayna – Pasite Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Tayna]

Eh

Mos e bo t’modhe, thirri do shoke

Shoqet s’jau qes mi nxon a ju rrok

Like she came from Jamaica baby Bangkok

Buzet si zezake, brazilian floket (Rrrr)

Pina Henny pak haram

Thirrma dealer-in Wagwan where’s my weed, man

Po bojna pak haram

Pretty gal, mrena jasht, ecin nalt

Puff puff, pass thirrma puff mami (Ai)

Twerk twerk bone si tsunami (Ah ah)

Lingerie m’shihen Hilfiger Tommy

Die filthy dog and I whine for the money

I die for the fam, I don’t give a fuck yuh

Ti je vec nje fan m’ke lyp me bo foto

Ti s’je shoqja jem nuk t’kom shti une n’friendzone

Me mu sun rrin, tu bo pare jom nxon

[Lyrical Son]

Mun mu bo e madhe

Seni o dope

Bone me cigare

Jena bo toke (Toke)

[Lyrical Son]

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’majtë

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’djathtë

[Lyrical Son & Tayna]

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’majtë

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’djathtë





[MC Kresha]

Eyo chicita, femnen e kom Killa’ thirre Nikita

Banana clips per gorilla, uh, chiquita

Riki kta, vum, babi digital

Alley hoop n’ajer mki, tu kap rape digital

Repi lyrical, tu pi rabi kritikal

Joint-i shume i madh, un’ e llaki ritual

T’kapi kolli bal qysh e roll-i lal

E pi si bolla amo pi kontrolli s’dal

Eyes si japonezi, buzeqeshjen si beba

Keshi erdh te veshi tha: “Sot jena t’verdha”

Shampanjen un e cela, amo vec e derdha

Reef-a erdhi n’club na po dalim per serva (Eh)

Na ki ganxha bos tu pi ganxha dost

Na s’pijna champagne vec e cojna posht (Ah)

Dangerous n’club t’cojna posht

Yeah, elephant man t’shkelim t’bojna tost (Uoh)

[Lyrical Son]

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’majtë (Uoh)

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’djathtë

[Lyrical Son & Tayna]

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’majtë

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’djathtë

[Lyrical Son]

Ah, talk shit, flen me peshqit

Kur un jom bo gips s’ka pas 5-she

Repin fresh mint, jau dho peshqesh

Prej vektres t’hint t’prishte jom kane vet’ shef

Tiga me mami sa pare bojne ato taka

Moti bojne pare gjermani hala kom duqa me marka

Riga jane mami se bojn shi kta papaka

Pe qesin shkelmat e fundit e vec po shkunden si plaka

Ta kisha uru 8 Marsin po ti s’je non ti je pussy

Pshtelli do lule n’bouqet e bimi per diten e mesuesit

Haverat po dojne me dek, kena en tak n’Uzi

Ti thu e kall n’diskotek derisa kthena me Uzi (Ah)

What you know about it?

Kur ajo vjen vet vec pa e thirr ti (Aha)

Terapike, ju kom bo droge, dun me m’marr cdo dite (Ah)





[Lyrical Son]

Mun mu bo e madhe

Seni o dope

Bone me cigare

Jena bo toke (Toke)

[Lyrical Son]

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’majtë

Pasite, site, site, site, site, site

Në t’djathtë





Ascolta su: