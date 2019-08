Everglow – Adios: video ufficiale, testo e traduzione

Adios è un singolo delle Everglow estratto dall’EP Hush, rilasciato il 19 agosto 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il filmato.

Le Everglow sono un neonato gruppo sudcoreano tutto al femminile, formatosi a Seul nel 2019 e composto dalla leader E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha & Yiren. Il nuovo mini progetto composto da tre track, arriva dopo “Arrival of Everglow”, pubblicato lo scorso 18 marzo.

In questa nuova canzone, le sei ragazze si rivolgono a un ragazzo che a quanto sembra, non le presta le dovute attenzioni, così decidono di dirgli definitivamente addio.

Testo e Traduzione di Adios

Ah na, ah na

‘안녕’이란 말이 no no

만날 때 하는 인사뿐이니? No no

상황 파악 안되지? Yeah yeah

안 보이게 숨으라는 뜻, 그만 사라지란 뜻

Dire addio è un no, no

E’ solo un tuo modo di salutare? No, no

Non capisci la situazione? Si, si

Significa nascondersi in mondo che io non possa vederti, vattene via.

셋 셀 테니 어서 빨리 서둘러 yeah, yeah

변명거린 거기까지 충분해 blah, blah

더 가능하면 아주 멀리 떠나줬으면 해

I just wanna let you know 내 두 눈에 띄지 않게

Conterò fino a tre, quindi sbrigati, si, si

Ora basta con le scuse, blah, blah

Possibilmente, vai più lontano che puoi

Voglio solo che tu sappia di non farti vedere mai più.

왜 넌 날 작아지게 해

난 늘 널 맴돌기만 해

왜 넌 날 슬퍼지게 해

처음부터 주인공은 나였어야 해

Perché mi fai sentire così piccola

Giro sempre a vuoto per te

Perché mi fai sentire così triste

Sin dall’inizio sarei dovuta essere la figura centrale

Goodbye, au revoir, adios (what?)

Goodbye, au revoir, adios (yeah)

Goodbye, au revoir, adios (shh…)

Goodbye, au revoir, adios

Goodbye, au revoir, adios!

Lalalala!

Oh, hey!





See you later

다 필요 없어

See you later

Goodbye, au revoir, adios!

See you later

다 필요 없어

See you later

Goodbye, au revoir, adios!

Alla prossima

Non ho bisogno di nulla

Alla prossima

Goodbye, au revoir, adios!

Alla prossima

Non ho bisogno di nulla

Alla prossima

Goodbye, au revoir, adios!

나답지 않다니 그럼 난 더

Then I wanna go bang bang

웃으니 장난인 줄 아나 봐

Want me to hang, man

Na na to the ah ah to the no, no, no

끝내 볼까 이제 너랑 go go go

Non sembro me stessa?

Allora voglio andare bang bang

Pensi sia uno scherzo perché sto ridendo

Vuoi che io sia l’impiccato, ragazzo

Na na al ah ah al no, no, no

Lascia che io ponga fine a questo, ora con te è un vai, vai, vai

Love me, hate me, 하루에 몇 번씩 crazy

이런 내가 oh ratata tatatata

나에 대한 건 입도 뻥긋 안 해줬으면 해

I just wanna let you know 내 두 귀에 안 들리게

Amami, odiami, diverse volte al giorno do di matto

Sono fatta così, oh ratata tatatata

Spero che tu non parli più di me

Voglio solo tu sappia di non farlo

왜 넌 날 작아지게 해

난 늘 널 맴돌기만 해

왜 넌 날 슬퍼지게 해

처음부터 주인공은 나였어야 해

Perché mi fai sentire così piccola

Giro sempre a vuoto per te

Perché mi fai sentire così triste

Sin dall’inizio sarei dovuta essere la figura centrale





Goodbye, au revoir, adios (what?)

Goodbye, au revoir, adios (yeah)

Goodbye, au revoir, adios (shh…)

Goodbye, au revoir, adios (eh!)

Goodbye, au revoir, adios!

Lalalala!

Oh, hey!

See you later

다 필요 없어

See you later

Goodbye, au revoir, adios!

See you later

다 필요 없어

See you later

Goodbye, au revoir, adios!

Alla prossima

Non ho bisogno di nulla

Alla prossima

Goodbye, au revoir, adios!

Alla prossima

Non ho bisogno di nulla

Alla prossima

Goodbye, au revoir, adios!

Nanana nananana nananananananana

Nanana nananana nanananananana (eh!)

Nanana nananana nanananananana

Nanana nananana

Goodbye, au revoir, adios





